В поселении Московский благоустроили пруды

Уже который год в Москве проходят масштабные работы по реконструкции территорий у воды. Власти российской столицы уделяют огромное внимание очистке водоемов и строительству вокруг них новых инфраструктурных объектов. Городские набережные со временем преображаются, становятся комфортными и доступными точками притяжения для местных жителей.

Пруды и общественные пространства у воды в поселении Московский прошли благоустройство. Специалисты провели работы на каскаде Верхнего и Среднего Передельцевских прудов, Передельцевском ручье, а также на прудах реки Зименки. В итоге удалось очистить и завершить реконструкцию сразу нескольких водоемов.

О восстановлении прудов на территории поселения Московский в ТиНАО рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он также обратил внимание на значение водоемов в процессе формирования городской среды.

“Провели работы по восстановлению прудов на территории поселения Московский в ТиНАО. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Работы прошли на каскаде Верхнего и Среднего Передельцевских прудов, Передельцевском ручье, а также на прудах на реке Зименке”, – подчеркнул чиновник.

В ходе работ по благоустройству специалистам удалось очистить пруды от отложений ила и грунта. Они также укрепили береговую линию и благоустроили прилегающую территорию.

Для местных жителей на общественных пространствах у воды прогулочную дорожку и лестницы, а также высадили новую растительность. Территория рядом со Средним Передельцевским прудом и Передельцевским ручьем значительно преобразилось. Кроме того, возле прудов на реке Зименке проложили дорожно-тропиночную сеть, высадили зеленые насаждения, а также обновили освещение.

Ранее новое общественно пространству появилось в районе Ясенево. На территории квартала, включающего в себя несколько улиц, организовали места для отдыха и занятий спортом. Об этом сообщили “Дни.ру”.