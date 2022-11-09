 

Подмосковные врачи спасли человека с редким видом инфекции

09.11.2022, 20:58, Разное
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В отделение Мытищинской больницы поступил 41-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него редкое и опасное урологическое инфекционное заболевание – гангрену Фурнье. Эта инфекция приводит к поражению мошонки и отмиранию тканей половых органов. Об этом пишут “Вести Подмосковья”.

Причиной заболевания стал сахарный диабет первого типа, о котором пациент не знал. Врачи Мытищинской больницы прооперировали мужчину. Сейчас угроза его здоровью миновала, он чувствует себя хорошо и вскоре отправится на амбулаторное лечение, как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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