 

Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете

09.11.2022, 20:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на уровень своей популярности, российская певица Лолита Милявская не белоручка. На днях она показала в своем аккаунте, как стирает белье практически в унитазе – в биде. Это произошло во время ее очередных гастролей в гостиничном номере в Тюмени. Все дело в том, что постирать в раковине у певицы не получилось – там не было затычки. А вот в биде она как раз нашлась.

Так как Лолита не любит нарушать правила пользования имуществом в общественных местах, то решила пойти на компромисс и смело бросила свою одежду туда, где другие люди мыли половые органы. Артистка аргументировала отсутствие затычки в раковине тем, что в гостинице очень беспокоятся за сохранность раковин, сообщает Пятый канал.

“Стираю в биде! После концерта — это лучшее, что со мной могло произойти”, – заявила опустившаяся на дно Лолита Милявская.

Поклонники были шокированы таким видео. “Докатилась!” – пишут фанаты в пабликах. Впрочем, им не привыкать. Недавно Лолита ужаснула их не менее, показав вид своего опухшего лица. Певица призналась, что перед сном ест много сладкого, поэтому на утро ее мучают отеки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11.22 / Выход России из зерновой сделки обернётся удорожанием продуктов в шведских магазинах

27.08.20 / Мнение: Если бы Зеленский был Трампом

25.06.22 / Японец «расплатился» за алкоголь личными данными жителей города Амагасаки

22.10.22 / Мнение: Триллионные потери Европы, ложь Евростата и кто будет содержать Украину

29.09.20 / МИД Германии заявил, что доза «Новичка», обнаруженная в крови Навального, превышает смертельную в 300 тысяч раз

09.07.22 / Fox News: Байден солгал, что никогда не высказывался плохо о сенаторе Маккейне

04.09.22 / У Джейн Фонды диагностирована лимфома

09.09.20 / Джентльмен свеж: Брэд Питт в новой рекламной кампании Brioni

05.03.22 / Мнение: Шринкфляция в России

27.05.22 / Британец публично осудил Бориса Джонсона и королеву Елизавету, чтобы не потерять рабочее место в МГУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика