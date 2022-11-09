Почему ногти меняют цвет и как их отбелить в домашних условиях

Изменение цвета ногтевой пластины портит общее впечатление, которое производит женщина. Это явление подсознательно ассоциируют с болезнями, старостью, плохой гигиеной. Почему меняется оттенок ногтевых пластин? Как отбелить их в домашних условиях?

Основные причины изменения цвета

Медики утверждают, что по состоянию ногтей можно узнать кое-что о здоровье человека. Потемнение или пожелтение может указывать на грибковую инфекцию. Это явление характерно для пациентов с диабетом, нарушениями метаболизма, желтухой, туберкулезом и псориазом.

Но гораздо чаще изменение цвета объясняется внешними факторами. Например, при работе на дачном участке ногтевые пластины получают микротравмы, в которые проникает грязь, сок растений. Контакт с грибами, некоторыми ягодами и овощами (свеклой, морковью, черникой, черной смородиной) также может повлиять на цвет ногтей.

Пожелтение связано с курением, нанесением цветных лаков без использования основы.

Если изменение цвета объясняется внешними причинами, ногти можно отбелить. Вот несколько эффективных способов.

Обработка мылом

Метод помогает в тех случаях, если ногти потемнели из-за контакта с землей, овощами. В небольшую миску наливают теплую воду. Можно добавить пищевую соду (чайную ложку на литр жидкости). Потереть руки туалетным или детским мылом. Подержать их в миске 10 минут.

Сполоснуть водой и смазать питательным кремом. Перед контактом с землей можно поскрести ногти мылом. А потом промыть их теплой водой.

Обработка пищевой содой

Вещество действует как мягкий абразив. Старую зубную щетку окунают в соду. Очищают внешнюю и внутреннюю поверхность ногтей.

Потом смывают соду и смазывают руки кремом. Эффективность процедуры повышается, если применять ее после мыльной ванночки.

Отбеливание ногтей лимонным соком

Кончики пальцев погружают в половинку лимона.

И держат там около 5 минут. Процедура способствует укреплению ногтевых пластин, придает им блеск.

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Обработка ногтей яблочным уксусом

Продукт относится к органическим кислотам. Для устранения коричневых пятен с ногтей применяется шестипроцентный яблочный укус. Кончики пальцев окунают в миску с продуктом. Немного потирают щеткой. А через 5 минут смывают средство.

Отбеливание морской солью

Продукт отличается высокой концентрацией минералов. Ванночки с морской солью – прекрасное средство для укрепления ногтевых пластин.

Далеко не все знают, что процедура способствует отбеливанию.

Столовую ложку морской соли растворяют в литре теплой воды и погружают в жидкость руки на 15 минут. Если под рукой не оказалось морской соли, подойдет обычная, поваренная. Для ванночки применяют две-три столовые ложки продукта на литр теплой воды. Держат руки в растворе минут 15.

Обработка ногтей отваром ромашки

Растение испокон веков пользовалось популярностью среди женщин. Ромашка применяется для разных процедур. В частности, она помогает осветлить ногти.

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Для приготовления ванночки цветки заваривают кипящей водой (на столовую ложку сырья используют пол-литра жидкости). Дают раствору настояться в термосе примерно тридцать минут.

Отбеливание перекисью водорода

Препарат для обработки ран поможет осветлить ногти.

Средство втирают в ногтевую пластину с помощью ватного диска. Оставляют на несколько минут, а затем смывают.

Осветление ногтей зубной пастой

Это эффективный и простой способ. Для осветления ногтей применяется отбеливающая паста, которая содержит компоненты, растворяющие отложения на зубах.

Для полировки ногтей используется зубная щетка. Сначала на их поверхность наносят слой пасты. Затем полируют ногти щеткой. После этого ополаскивают их водой.

В косметических магазинах продается специальная продукция для отбеливания ногтевых пластин. Такие товары выпускаются в виде гелей, лаков, карандашей. Те, кому более удобны покупные, а не домашние средства, могут пользоваться ими без опасений.