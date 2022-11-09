Медный балаяж — трендовое окрашивание зимы 2022-2023: идеи для воплощения

Медный балаяж является одним из самых стильных трендовых окрашиваний для конца осени и наступающей зимы. Речь идет о красновато-коричневом цвете волос с наличием ярких золотистых оттенков, которые делают локоны блестящими и неимоверно привлекательными.

Мягкое омбре на медных волосах

Отличный выбор для обладательниц светлой кожи и светлых глаз. Теплый цвет волос смягчает холодные оттенки, поэтому смотрится просто великолепно. Волосы выглядят естественно и в то же время ярко, что является несомненным плюсом.

Теплая медь

Если вы являетесь брюнеткой, которая не желает превращаться в блондинку, но хочет несколько оживить цвет и сделать его светлее и ярче, этот вариант вам идеально подойдет. Теплая медь смотрится эффектно при наличии любой прически, также она демонстрирует красоту и блеск волос.

Медный балаяж на каштановых волосах

Отлично смотрятся медные пряди на каштановых волосах. Они визуально добавляют локонам объема, а цвету глубины.

Темный клубничный оттенок (на главном фото)

Отличный выбор для обладательниц светлой кожи. Цвет глаз не имеет значения, поскольку клубничный оттенок подходит до любой тон.

Медно-русый балаяж

Если вы являетесь обладательницей коротких или средних волос, не причины отказываться от техники балаяж. Выберите этот вариант с медными прядями, волосы заиграют всей палитрой теплых и ярких цветов.

Темно-коричневый с медными оттенками

Очень стильный и эффектный цвет, состоящий из множества привлекательных оттенков. Такое окрашивание подойдет представительницам прекрасного пола разного типа, поэтому его можно назвать универсально привлекательным.

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Оранжево-медные трона на длинных волосах

Техника балаяж отличается возможность продемонстрировать множественные оттенки волос, что делает локоны яркими, живыми и привлекательными. И если вы хотите подчеркнуть красоту своих длинных волос, отдайте предпочтение этому виду окрашивания.

Омбре от коричневого до медного

Очень стильно смотрится омбре с коричневыми кончиками, которые плавно переходят к более светлому медному оттенку. Такое окрашивание сделает привлекательной и оригинальной любую прическу.

Светло-каштановые волосы с легким медным оттенком

Очень милый и нежный тон, который добавит вашим волосам объема и сделает их просто восхитительными. Это очень красивый и стильный образ, импонирующий многим женщинам, поскольку смотрится максимально естественно и экстравагантно.

Если вы являетесь обладательницей русых волос, такой вариант однозначно не оставит вас равнодушной.