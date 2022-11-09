Мнение: О гадком аромате новых «жестов доброй воли»

И снова с Юго-Запада повеяло хорошо знакомым недобрым запашком…

Снова наблюдаются какие-то внешне хаотичные, но крайне подозрительные движения. Повторяются какие-то уже слышанные звуки и слова. И уже очень многое — слишком многое! — мягко намекает…

Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил о готовности к принятию «самых сложных» решений на фоне того, как украинские войска вновь заметно активизировались на херсонском направлении. Он также анонсировал «скорую развязку». После чего внезапно «погиб в ДТП». И МИД РФ снова заговорил о готовности к переговорам с Украиной «с учётом текущих реалий», а ещё раньше — «#Россия не ставит никаких предварительных условий» (#Украина же, напротив, их очень даже ставит).

Кто бы спорил, «сложные решения» — это не только про перегруппировки. Отдать приказ на применение, например, ТЯО тоже очень сложно. Тем более после того, как все влиятельные мировые лидеры, даже из стран-конкурентов, сошлись на том, что такое развитие событий было бы «недопустимым», а его последствия для инициатора применения должны стать «катастрофическими». Что, вероятно, закрывает тему: недаром соответствующая риторика практически сошла на нет.

И поэтому…

Миролюбивая риторика России день ото дня возрастает. Да, вроде бы это всё — «просто слова». Но их по мере приближения саммита «Большой двадцатки» на Бали (15–16 ноября 2022 года) становится всё больше в информационном пространстве. Интуиция начинает кричать, что «это ж-ж-ж — неспроста».

Шестое чувство, конечно, к делу не пришьёшь. Но есть и объективная сторона. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому было бы по всем политическим раскладам предстать перед участниками G20 лидером страны не столько «страдающей», сколько «борющейся и побеждающей». А значит, нужна очередная громкая #победа, пусть даже её военное значение окажется не слишком велико (хотя тут тоже — как сказать: «ворота в #Крым» ведь…) и уж точно намного меньше пиарного. Можно ли всё это организовать без новых «жестов доброй воли» — Бог весть. Но с ними создать такую победу реально на все 100% даже малыми средствами.

В чём Кирилл Стремоусов, может быть, оказался прав, так это, пожалуй, в том, что развязка приближается. На сегодняшний вечер анонсированы некие важные заявления. По поводу которых рупор Кремлёвских силовиков Сергей Марков уже открыто говорит: «в России многие опасаются, что уже принято решение оставить Херсон — ошибочное решение, которое может иметь катастрофические для России последствия, как и другие попытки поверить западным партнёрам». А «военкоры» и «патриоты», не стесняясь, обсуждают новый договорняк.

Опять finita la commedia?

—