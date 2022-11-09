Смертельная лояльность

Почему люди больше смерти боятся проявить независимость от социума.

В последние недели россияне второй раз после 24 февраля переживают психологический шок. Причем в этот раз намного более сильный. Если после февраля большинство людей, за малым исключением, тревожились преимущественно по поводу того, что станет с их потребительской корзиной, то после объявления «частичной мобилизации» пришло осознание, что речь идет об их собственных жизнях или жизнях их близких. Из позиции равнодушного наблюдателя они внезапно оказались в положении «невинной» жертвы. Так что в действительности для многих это первая реальная психологическая травма после начала специальной военной операции. Не претендуя на широкие обобщения, поделюсь наблюдениями из своей профессиональной деятельности как психотерапевта. А также из опыта повседневного общения с людьми.

В области психотерапевтической практики я заметил следующие феномены: у некоторых пациентов, страдавших невротическими расстройствами или депрессией, имело место ухудшение состояния. Хотя в некоторых случаях наблюдалось обратное: имевшиеся ранее невротические симптомы исчезали, а их место занимали переживания, связанные с актуальной ситуацией, связанной с частичной мобилизацией.

В то же время у части людей не было явных признаков тревоги. Я объясняю это работой психологических защитных механизмов в виде отрицания и рационализации. Некоторые выбирали для себя комфортную точку зрения, снижающую чувство опасности или дающую некоторый позитивный смысл происходящему:

«Частичная мобилизация коснется немногих, все как-нибудь обойдется»; «У меня/моего близкого нет боевого опыта, поэтому, если и призовут, я/он буду(ет) в тылу»; «Погибают немногие, я, скорее всего, вернусь» и т.п.

Некоторые сознательно ограничивали себя в чтении новостей и концентрировались исключительно на повседневных делах.

Что касается коммуникации в семье, то нередко наблюдалась смысловая драма, когда сталкивались прямо противоположные взгляды на происходящее. Нечто подобное тому, что имело место после февральских событий, но в еще более гротескном и страшном варианте. Например, гражданин не хочет подвергнуться частичной мобилизации, а его родители говорят, что он трус и должен идти служить. Ну или противоположная ситуация, когда член семьи говорит, что пойдет, как только придет повестка, несмотря на ужас близких и их попытки его отговорить.

На мой взгляд, наиболее шокирующей является реакция, которую можно определить как выученную беспомощность: «Не хочется идти, но, если повестка придет, пойду… Что сделаешь…» И более того, некоторые начинают заблаговременно за свой счет закупать бронежилеты, спецодежду и другое снаряжение.

Что наиболее удивительно, эта реакция имеет место у людей, совсем без энтузиазма относящихся к СВО.

Конечно же, не все ведут себя таким образом, о чем, в частности, свидетельствует непрекращающийся поток россиян в сопредельные страны. Вспоминается анекдот про свою веревку…

Не так давно мы обсуждали причины такой покорности судьбе с одним коллегой-психотерапевтом. Его точка зрения заключалась в том, что эти люди проявляют конформное поведение и больше смерти они боятся проявить автономию и так или иначе противопоставить себя окружающему социуму. На мой взгляд, дело не сводится только к этому. Думаю, что такое поведение ближе к посттравматической реакции оцепенения, которая заключается в том, что при реальной или воображаемой угрозе живой организм впадает в ступор и даже не пытается убегать или сопротивляться. Такая реакция, с одной стороны, предопределена биологически — сдаться без боя перед превосходящим по силе противником, оцепенеть, притвориться мертвым. С другой стороны, эта реакция может силиваться из-за личного опыта человека.

Как наследникам тоталитарного Советского Союза, всем нам в большей или меньшей степени присущ глубоко укорененный страх перед государством. Как с самоиронией писал Владимир Войнович в одном из своих романов: «Перед людьми начальствующими я всегда робею».

Символы государственной власти действуют, как взгляд Медузы Горгоны, парализуя волю. Истоки этого достаточно понятны, ведь проявление покорности и лояльности к государству на протяжении многих лет было залогом выживания.

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