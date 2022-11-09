Bloomberg – КНДР участила военные провокации, пока США отвлечены на украинский кризис

В минувшую среду КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, всего за год Пхеньян осуществил уже более 60 запусков ракет: Ким Чен Ын осуществляет провокации, пользуясь тем, что внимание США сосредоточено на украинском кризисе.



AP

КНДР запустила ещё одну баллистическую ракету малой дальности в минувшую среду, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные южнокорейских военных. Издание напоминает, что на прошлой неделе КНДР запустила рекордное количество ракет за один день.

По словам министра обороны Японии Ясуказу Хамады, ракета пролетела примерно 250 км, максимальная высота полёта достигала 50 км. Он заявил, что ракета, скорее всего, упала в море, за пределами японской исключительной экономической зоны.

Как отмечает Bloomberg, Ким Чен Ын осуществляет провокации и военные шаги против США и их союзников, пользуясь тем, что внимание Вашингтона отвлечено на украинский кризис. В то же время РФ и Китай, имеющие право вето в Совете Безопасности ООН, не выказывают намерения наказывать КНДР.

Издание напоминает, что в прошлую среду КНДР запустила минимум 23 ракеты, причём одна из них перелетела за морскую границу с Южной Кореей. Как отмечает Bloomberg, всего за этот год КНДР уже запустила более 60 баллистических ракет. США и их союзники считают, что Ким Чен Ын готовит почву для первого за пять лет ядерного испытания.