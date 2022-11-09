DELFI – в латвийском Резекне демонтировали памятник советским солдатам

В латвийском Резекне демонтировали памятник советским солдатам, известный как «Алёша». Как передаёт DELFI, мэр города утверждает, что предлагал компромиссные решения, однако они были отвергнуты государственными учреждениями.



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В латвийском городе Резекне демонтировали памятник советским солдатам, известный как «Алёша». Как передаёт DELFI, в Государственной полиции сообщили, что демонтаж начат ранним утром. На территории вокруг памятника находятся сотрудники правоохранительных органов.

Территория вокруг памятника огорожена, но движение пешеходов по прилегающей улице Латгалес не ограничено.

С утра у памятника собралась небольшая группа людей. Также за демонтажем наблюдали люди, ожидающие общественного транспорта на автобусной остановке, которая находится рядом со сквером, где установлен памятник.

Rēzekne pic.twitter.com/z9pYbEEnWz

— Nepareizais (@realNepareizais) November 9, 2022

Накануне мэр Резекне Александр Барташевич признал, что памятник советским воинам будет снесён в указанный в законе срок — до 15 ноября. Об этом политик сообщил в видеообращении, которое было записано на площади у самого памятника.



В своём обращении Барташевич сказал, что он «до последнего момента надеялся: можно избежать варварских действий» и «победит здравый смысл». Мэр Резекне утверждает, что предлагал компромиссные решения. Одним из таких решений был перенос на Мирное кладбище, и в этом случае, говорит Барташевич, закон не был бы нарушен, а «важный для многих резекненцев монумент был бы сохранён».

Второй компромисс — оставить подлежащий демонтажу памятник в Резекне. В обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы, признал мэр города.