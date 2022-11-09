 

DELFI – в латвийском Резекне демонтировали памятник советским солдатам

09.11.2022, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В латвийском Резекне демонтировали памятник советским солдатам, известный как «Алёша». Как передаёт DELFI, мэр города утверждает, что предлагал компромиссные решения, однако они были отвергнуты государственными учреждениями.


vk.com

В латвийском городе Резекне демонтировали памятник советским солдатам, известный как «Алёша». Как передаёт DELFI, в Государственной полиции сообщили, что демонтаж начат ранним утром. На территории вокруг памятника находятся сотрудники правоохранительных органов.

Территория вокруг памятника огорожена, но движение пешеходов по прилегающей улице Латгалес не ограничено. 

С утра у памятника собралась небольшая группа людей. Также за демонтажем наблюдали люди, ожидающие общественного транспорта на автобусной остановке, которая находится рядом со сквером, где установлен памятник.

Rēzekne pic.twitter.com/z9pYbEEnWz

— Nepareizais (@realNepareizais) November 9, 2022

Накануне мэр Резекне Александр Барташевич признал, что памятник советским воинам будет снесён в указанный в законе срок — до 15 ноября. Об этом политик сообщил в видеообращении, которое было записано на площади у самого памятника.
  
В своём обращении Барташевич сказал, что он «до последнего момента надеялся: можно избежать варварских действий» и «победит здравый смысл». Мэр Резекне утверждает, что предлагал компромиссные решения. Одним из таких решений был перенос на Мирное кладбище, и в этом случае, говорит Барташевич, закон не был бы нарушен, а «важный для многих резекненцев монумент был бы сохранён».

Второй компромисс — оставить подлежащий демонтажу памятник в Резекне. В обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы, признал мэр города.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.21 / Малоимущих россиян обеспечат бесплатным питанием

04.08.22 / Мнение: Черт! А концептуально, однако!

06.09.20 / Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО над островом Борнхольм

11.09.22 / 5 уютных книг, которые согреют холодной осенью

26.11.20 / Из неизданного: Джанкарло Джамметти поделился архивными фотографиями принцессы Дианы

09.08.22 / Мнение: Яхты как диагноз для России

06.11.22 / Змей Горыныч идет на Мариуполь

08.06.21 / В масках: Наоми Уоттс и Билли Крудап на прогулке с собакой в Нью-Йорке

01.03.22 / Украинские военнопленные о плане нападения на Донбасс: Киев готовил операцию

02.07.21 / Избегать слова «успокойся», или Как не пойти на поводу у конфликтующего человека на отдыхе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика