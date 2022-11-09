 

Ким Кэттролл на премии “Женщина года” с бойфрендом Расселом Томасом

09.11.2022, 20:15, Разное
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Накануне в Лондоне прошла премия Glamour “Женщина года”, которой 66-летняя Ким Кэттролл удостоилась в номинации Screen Icon Award. На мероприятии звезда “Секса в большом городе” появилась вместе со своим бойфрендом, преподавателем ораторского мастерства Расселом Томасом, который младше актрисы на 20 лет. 

Отметим, что это редкий совместный выход пары — Ким и Рассел нечасто показываются на публике. Последний раз они выходили в свет в мае этого года. Так же сдержанна в эмоциях Ким и на просторах сети — фото с возлюбленным актриса публикует раз в несколько месяцев. 

На красной ковровой дорожке Ким блистала в крошечном черном платье с открытыми плечами и отделкой стразами, укороченный кожаный жакет с рукавами три четверти и лодочках с открытым мысом в тон. Вечерний образ актриса завершила небрежной укладкой и максимально натуральным мейкапом. Также среди гостей и лауреатов премии были замечены британская певица Рита Ора и актриса Синтия Эриво.

О романе Ким Кэтролл и Рассела Томаса общественность узнала в 2017 году — тогда они впервые появились на публике вместе. Известно, что актриса познакомилась с возлюбленным в социальных сетях, что полностью соответствует духу времени. Несмотря на то, что пара вместе уже более пяти лет, о помолвке речи не идет. За плечами у Кэттролл 3 брака, которые закончились разводом. Детей у актрисы нет.


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