Ким Кэттролл на премии “Женщина года” с бойфрендом Расселом Томасом

Накануне в Лондоне прошла премия Glamour “Женщина года”, которой 66-летняя Ким Кэттролл удостоилась в номинации Screen Icon Award. На мероприятии звезда “Секса в большом городе” появилась вместе со своим бойфрендом, преподавателем ораторского мастерства Расселом Томасом, который младше актрисы на 20 лет.

Отметим, что это редкий совместный выход пары — Ким и Рассел нечасто показываются на публике. Последний раз они выходили в свет в мае этого года. Так же сдержанна в эмоциях Ким и на просторах сети — фото с возлюбленным актриса публикует раз в несколько месяцев.

На красной ковровой дорожке Ким блистала в крошечном черном платье с открытыми плечами и отделкой стразами, укороченный кожаный жакет с рукавами три четверти и лодочках с открытым мысом в тон. Вечерний образ актриса завершила небрежной укладкой и максимально натуральным мейкапом. Также среди гостей и лауреатов премии были замечены британская певица Рита Ора и актриса Синтия Эриво.

О романе Ким Кэтролл и Рассела Томаса общественность узнала в 2017 году — тогда они впервые появились на публике вместе. Известно, что актриса познакомилась с возлюбленным в социальных сетях, что полностью соответствует духу времени. Несмотря на то, что пара вместе уже более пяти лет, о помолвке речи не идет. За плечами у Кэттролл 3 брака, которые закончились разводом. Детей у актрисы нет.