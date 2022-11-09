Эмин Агаларов: “Моя мечта – построить целый город”

Музыкант и предприниматель, строитель и ресторатор. На вопрос: “Вы когда-нибудь отдыхаете?” — Эмин отвечает: “А я и не устаю! Просто делаю то, что мне нравится”.

Мы встречаемся с нашим героем недалеко от его родного города Баку на территории курортного комплекса Sea Breeze Resort. Хотя слово “комплекс” ему не очень подходит, ведь это настоящий город на берегу Каспийского моря, со своими ресторанами и гостиницами, магазинами и школами, детскими центрами и больницей. Вот уже 15 лет Агаларов не просто руководит этой масштабной стройкой на бумагах, но и лично проводит “тест-драйв” всего нового в Sea Breeze Resort. Во время нашей съемки Эмин то и дело отвлекается на разговоры с рабочими о том, где надо подстричь газон, посадить еще деревья, а где добавить освещение. “Здесь я провожу большую часть времени и сам пользуюсь всем, что создаю. Мои дети ходят в школу, которую я построил”. Пожалуй, в этом и заключается секрет его успеха: будь это очередной ресторан или новый фитнес, торговый центр или курортный город — он делает все это в том числе для себя и своих родных.

Эмин, помимо прочего, вы еще и ресторатор — у вас уже порядка 60 ресторанов. А какой проект считаете самым амбициозным?

На сегодняшний день это однозначно ресторан Peach на Саввинской набережной в Москве, бюджет которого составил около 450 миллионов рублей. Но при этом ресторан до последних новостей чувствовал себя очень хорошо.

А что вас вдохновляет на открытие нового места?

Рестораны — это бизнес, который вызывает приятные тактильные ощущения. Если ты занимаешься производством брусчатки, ты не можешь этим насладиться сам в полной мере. Ты же брусчатку дома не расставишь и не будешь по ней ходить специально, потому что ты ее производишь. А когда ты открываешь ресторан или фитнес — это то, к чему ты сам можешь прикоснуться. Это приятный бизнес, который я люблю и осваиваю уже 15 лет.

Если вернуться к вашему вопросу, то тут нет ничего нового: спрос рождает предложение. Например, как было с Peach. Один мой друг в разговоре сказал: у тебя столько ресторанов, но нет ни одного, куда бы я хотел прийти в пятницу вечером с девушкой. Меня это подстегнуло, заставило задуматься о том, каким же должно быть такое заведение: модным, с отличной кухней, приятной публикой, своей парковкой, крутым интерьером и караоке, где можно продолжить вечер. Вот так и родился Peach.

Ваш первый альбом вышел около 15 лет назад. Музыкальная карьера приносит вам такой же доход, как и ресторанный бизнес?

Мои музыкальные заработки зависят от количества концертов. Было время, когда я давал порядка 100 концертов в год, но тогда я был помоложе (Улыбается). Гастрольная деятельность в целом не самая доходная для артистов — если гастролируешь по России, то гонорары небольшие. Но я прилично зарабатываю на корпоративах, поскольку дорого стою как артист. Выступаю на чьих-то праздниках редко, поскольку не очень люблю такой формат. Но от денег отказываться не привык, тем более что большую часть доходов от творческой деятельности трачу на благотворительные проекты. Мне спеть в радость, а когда понимаю, что смогу помочь больному ребенку — это приносит еще больше удовольствия. Поэтому я продолжаю этим заниматься.

Традиционно в день рождения вы даете концерт в “Крокус Сити Холле”. Насколько сложно раз в год давать сольник?

Большой сложности нет. Обычно для этого концерта я пытаюсь составить трек-лист, состоящий из наиболее ярких песен, которые всем полюбились. Иногда добавляю туда новые дуэтные истории с артистами. Мы стараемся усилить состав музыкантов, добавить скрипичную секцию, освежить аранжировки. Я артист такого формата, что, кроме живой музыки, живого пения и живых музыкантов, мне удивлять нечем. Танцевать я не умею, но это пока (Улыбается).

Все началось с того, что в день своего 30-летия я решил сделать концерт в “Крокусе” и собрать после него родных и друзей за большим столом. Так родилась традиция. Сначала это было 100 человек, а в последние годы уже около 400. Друзья звонят мне из Америки, Канады, Азербайджана и говорят: мы купили билет в Москву на 11 декабря. Так что мне теперь не отвертеться.

Вы часто записываете дуэты. А есть ли кто-то из артистов, с кем вам еще не удалось записать совместную песню, но очень бы хотелось?

С кем я хотел и с кем реально было поработать, я уже поработал. Но вот я бы с удовольствием записал песню c Sade. Она мне всегда нравилась, я считаю ее абсолютно уникальной. Но у Sade, по-моему, в принципе нет дуэтов, и дуэт с Эмином ей вряд ли нужен.

А на какой концерт вы бы сами с удовольствием купили билет и сходили?

Из молодых артистов я пытаюсь попасть на выступление Джека Саворетти. Мне очень нравится этот итальянец, его карьера идет активно в гору. А из того, что запомнилось и навсегда останется в моем сердце — это последний концерт Адриано Челентано на Arena di Verona в 2012 году. Это фантастика!

Эмин, курорт Sea Breeze Resort напоминает идеальный пригород где-то в штате Флорида — с большими домами, идеальным газоном и цветущим садом. Почему так?

Я прожил в США шесть лет, и отпечаток безусловно остался. У американцев есть что подсмотреть и чему поучиться. Уже не первое столетие эта страна создает все для того, чтобы люди жили комфортно. Для реализации своего проекта я неслучайно привлек именно американских архитекторов. Главный плюс Sea Breeze заключается в том, что он сначала продуман, спроектирован, а потом реализован. Поскольку я здесь провожу большую часть времени и сам пользуюсь всем, я четко вижу все минусы и пытаюсь превратить их в плюсы. Например, я передвигаюсь по территории на гольф-каре и могу на своем опыте убедиться, насколько дороги комфортные, подсказать, где нужен “лежачий полицейский” или где неправильно устроен перекресток. Мне важно, чтобы я мог позвонить и заказать пиццу из ресторана, продукты из магазина, лекарство из аптеки — и знать, что все доставят лично в руки в ближайшее время.

В этом году было сложно добраться до юга, ощутили ли вы приток туристов из России?

Да, ощутили. И не только туристов, но и людей, желающих приобрести недвижимость в SeaBreeze, поскольку у нас есть квартиры, апартаменты, виллы и участки под строительство частных резиденций. Интерес однозначно повысился. Вот уже 15 лет мы строим Sea Breeze по принципу развития курортного прибрежного города. Сейчас у нас в строительстве такие проекты, как Niki beach — отдельный остров в море, где будет дискотека, чтобы никому не мешать. Думаю, в скором времени мы интегрируем сюда такие бренды, как Rixos, ресторан и отель Nobu. Я бы хотел видеть здесь бутики luxury-сегмента: Cartier, Bulgari, Louis Vuitton. Также сейчас у нас в процессе строительства клиника по типу швейцарской Chenot — где люди худеют, очищаются и проходят детокс-программы.

Большая стройка не может не сказаться на экологии. Скажите, проводите ли вы работы по сохранению окружающей среды?

Обязательно. Сточные воды мы фильтруем и используем для полива. Большое внимание уделяем озеленению территории и планируем посадить порядка пяти миллионов растений и деревьев. У нас работает целая команда ботаников. Пальмы, которые не боятся ветра, везем из Барселоны, чернозем — из России. Мы очень скрупулезно подходим к этому вопросу.

Sea Breeze Resort может стать отличной альтернативой заграничному отпуску для российских туристов. В чем главный плюс курорта по сравнению с привычной для многих Турцией?

Во-первых, в Баку дешевле. Во-вторых, Азербайджан в принципе очень френдли для российского туриста, потому что огромная часть населения выросла в СССР и знает русский язык. Баку имеет большую историю, здесь есть что посмотреть. В Азербайджане множество активных развлечений — от глэмпинга в горах летом до катания на лыжах зимой. И конечно, безграничные возможности, связанные с морским отдыхом. Мы строим большую марину с яхтами, кораблями, для развития парусного спорта. Каспийское море летом идеально, особенно для детей — теплое и малосоленое. А перелет из Москвы займет всего три часа.

Эмин, вашим сыновьям по 13 лет. Али занимается музыкой, а чем увлекается Микаил?

Он больше в бизнес ударился (Улыбается). На территории Sea Breeze есть небольшой конфетный магазин, Мика продает там сладости и требует от меня все время отчета: “Папа, сколько я за месяц заработал? Какая зарплата?”. Интересуется: сколько стоит построить здание? А как его продать? А сколько можно заработать? Старается вникать в бизнес-процессы. Али продолжает записывать песни, скоро, может быть, будем выпускать альбом. Недавно начал играть на гитаре — очень увлекает его это занятие. Все дети у меня занимаются спортом: мальчики — футболом и дзюдо, Амина — карате, Афина — балетом. В общем, школа, спорт, воспитание — такой детский режим.