 

Лицо словно после слез: как повторить нежный и трогательный тренд макияжа (идеи с фото)

09.11.2022, 19:25, Разное
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Одним из самых модных типов макияжа в текущем сезоне считается трогательный «плачущий» макияж. Эта необычная методика позволяет создать на лице симпатичный эффект недавних слез.

Популярность такого бьюти-тренда объясняется в том числе и тем, что он отлично вписывается в модный в 2022-23 году принцип естественности. Однако, чтобы «плачущий» макияж смотрелся стильно, наносить его, безусловно, нужно правильно. Ошибки могут привести к тому, что макияж будет смотреться не стильно и модно, а просто нелепо.

Губы

Сама технология создания «плачущего» естественного макияжа особой сложностью не отличается. Начинать в данном случае нужно с мягкого нейтрального цвета губ и подводки. После того как косметика будет нанесена, резкие края на губах следует размыть кисточкой.

Создавая «плачущий» образ, нужно помнить о том, что такой макияж основывается не на симметрии и совершенстве, а на тонкой органичной беспорядочности. Работать над созданием образа следует творчески.

Румяна

После того как губы будут накрашены, можно переходить к созданию “покраснений” после слез. Такие покраснения делают с помощью румян. Румяна следует наносить не только на щеки, но и в небольших количествах:

под глазами; на носу; на нижних и верхних веках.

Используя румяна, важно не перестараться. Растирать их лучше всего пальцем, быстро и неаккуратно.

«Плачущие» глаза

Тени для глаз в «плачущем» макияже используются блестящие, жидкие. Такие тени легко создадут имитацию влаги после слез. Дополнительного эффекта увлажненности можно добиться с помощью блеска для глаз. Это средство наносится на верхнее веко и по контуру внешних уголков глаз.

Помимо, собственно, глаз блеск можно добавить везде на лице, где нужно получить эффект высыхающей влаги. Обычно при создании «плачущего» макияжа блеск для глаз дополнительно наносят в небольшом количестве на щеки, а также в области лука купидона.

Последние штрихи

Ресницы при создании «плачущего» макияжа обязательно нужно завить. Иначе образ получится неполным. На заключительном этапе на губы следует нанести хорошо заметный блеск.

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Полезные советы

«Плачущий» макияж должен смотреться максимально естественно. А поэтому оттенки декоративной косметики для него лучше всего выбирать натуральные. Но при желании такой макияж можно сделать и более ярким.

К примеру, дополнительно разрешается использовать тени пастельных оттенков. В особенности такие цвета подойдут блондинкам.

Брюнетки могут выбирать несколько более сочные тени. «Плачущий» макияж очень хорошо сочетается с красивыми декоративными наклейками под глазами. Это могут быть, к примеру, слезки, звездочки, цветочки.

Для создания яркого образа под глазами можно наклеивать и блестки. Блестки на лице при этом стоит наклеивать в виде каких-нибудь эффектных рисунков.

Сами блестки в “плачущем” макияже могут быть как просто серебряными, так и разноцветными, как на фото ниже. В последнем случае блестки следует подбирать под цвет теней на веках.

Иногда в “плачущем” макияже под глазами с помощью декоративной косметики создается и эффект отпечатавшейся туши. Однако самостоятельно такой прием, конечно, лучше не использовать. Создание стильного, красивого «плачущего» макияжа этого типа под силу только профессиональному визажисту.


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