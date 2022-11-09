Опубликована полная версия доклада Суровикина Шойгу о ситуации в Херсонской области

Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об обстановке в районе спецоперации. Суровикин предложил занять оборону по левому берегу реки Днепр в Херсонской области, чтобы сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.

В ходе доклада Суровикин рассказал, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80–90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии. Полное видео доклада опубликовано на сайте МО.

В этих условиях, добавил Суровикин, город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.

Также он отметил, что к опасным последствиям может привести реализация имеющихся у Киева планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины.

«Товарищ Министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – обратился Суровикин к Шойгу.

Одновременно с этим, по его словам, ситуация на других участках стабилизирована, за счет мобилизованных и добровольцев нарастили боевой численный состав, созданы дополнительные резервы.

Суровикин доложил, что пресечены попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, полный текст его доклада опубликован на сайте МО.

В то же время на Донецком направлении разгромили противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска, город активно блокируется с южного направления. На восточных окраинах Артемовска идут уличные бои.

Группировка войск заняла господствующие высоты в глубине обороны в районе Времевского выступа, противнику наносится значительный ущерб.

Суровикин добавил, что идет наступление для освобождения населенных пунктов Марьинка и Первомайское. Также он добавил, что на Южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.

Он заключил, что за октябрь ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть ЗРК, более 200 танков, 21 РСЗО. Также уничтожено порядка 350 наемников. Российские потери в 7–8 раз меньше, чем у противника.

Напомним, российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

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