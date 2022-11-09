Бен Аффлек о браке с Дженнифер Лопес: “Она – мое представление о том, каким человеком я хочу быть”

Комментарии личной жизни для голливудских звезд – редкость. Но главная пара этого года – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – сделала исключение. Накануне американский Vogue выпустил свой новый, декабрьский номер, на обложке которого появилась поп-звезда. Внутри номера напечатано большое интервью с Джей Ло о личном и профессиональном. Главные цитаты из ее рассказа мы собрали в отдельном материале.

В интервью нашлось место небольшой цитате супруга Дженнифер, Бена Аффлека. Актер тоже решил прокомментировать свое воссоединение с Лопес, которое без преувеличения обсуждал в этом году весь мир. Он в шутку заметил, что “благодарен ей за то, что она терпит его пение в душе”. Далее он перешел на серьезный тон и искренне признался интервьюеру, что для него самое главное, что за эти годы Лопес осталась такой, какой он ее когда-то полюбил.

В сердце Дженнифер есть что-то изначально волшебно доброе и полное любви. Она осталась такой, какой была 20 лет назад. Может быть, она видит все изменения, через которые она прошла, тогда как я вижу кого-то, кто сохранил в себе то, что всегда делало ее самой невероятной для меня – сердце с безграничной любовью. Она – мое представление о том, каким человеком я хочу быть.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек этим летом поженились дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.

Историю любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес длиною в 20 лет читайте в специальном материале HELLO.RU.