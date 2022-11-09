 

Бен Аффлек о браке с Дженнифер Лопес: “Она – мое представление о том, каким человеком я хочу быть”

09.11.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Комментарии личной жизни для голливудских звезд – редкость. Но главная пара этого года – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – сделала исключение. Накануне американский Vogue выпустил свой новый, декабрьский номер, на обложке которого появилась поп-звезда. Внутри номера напечатано большое интервью с Джей Ло о личном и профессиональном. Главные цитаты из ее рассказа мы собрали в отдельном материале.

В интервью нашлось место небольшой цитате супруга Дженнифер, Бена Аффлека. Актер тоже решил прокомментировать свое воссоединение с Лопес, которое без преувеличения обсуждал в этом году весь мир. Он в шутку заметил, что “благодарен ей за то, что она терпит его пение в душе”. Далее он перешел на серьезный тон и искренне признался интервьюеру, что для него самое главное, что за эти годы Лопес осталась такой, какой он ее когда-то полюбил.

В сердце Дженнифер есть что-то изначально волшебно доброе и полное любви. Она осталась такой, какой была 20 лет назад. Может быть, она видит все изменения, через которые она прошла, тогда как я вижу кого-то, кто сохранил в себе то, что всегда делало ее самой невероятной для меня – сердце с безграничной любовью. Она – мое представление о том, каким человеком я хочу быть.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек этим летом поженились дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. 

Историю любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес длиною в 20 лет читайте в специальном материале HELLO.RU.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05.22 / Почти пол-Америки не верит в ужесточение оружейных законов после расстрела школьников в Техасе

24.08.21 / Астронавт Гордон Купер: я стал свидетелем приземления НЛО

06.06.22 / На рендере представлен электрический внедорожник VW Scout

26.02.22 / Россия закрывает воздушное пространство для ряда стран Евросоюза

01.01.22 / Депутата Рашкина задержали при попытке пронести винтовку на биатлонный стадион

27.01.21 / После смены пола: Эллиот Пейдж разводится с женой

27.12.21 / Жировая молекула может стать лекарством от ВИЧ и СПИДа

08.10.20 / В пуховиках из новой коллекции одежды от Оксимирона обнаружили петушиный пух

15.09.22 / Гаитянцы вышли на протесты против инфляции и цен на горючее

14.09.21 / Всегда найдется короткая стрижка, подходящая для любой женщины: какие модели будут в тренде этой осенью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика