 

Никита Ефремов, Катерина Шпица и Александр Петров на закрытии кинофестиваля в Москве

09.11.2022, 18:50, Разное
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Вчера, 8 ноября, в кинотеатре “Иллюзион” были объявлены победители IX Фестиваля уличного кино. Главный приз — поддержку в реализации полнометражного дебюта — получили сразу два конкурсанта, чьи работы набрали одинаковое количество голосов. Ими стали Александр Петров и его дебют “Ангел”, а также Леонид Гардаш с фильмом “Молодой”.

Мероприятие посетили Александр Петров, Никита Ефремов, Катерина Шпица, Сергей Сельянов, Владимир Маркони, Светлана Степанковская, Григорий Мартиросян, Юлия Хамитова, Анастасия Нувель, Мила Ершова, Никита Клещев и другие деятели кино и телевидения.

Александр Петров Катерина Шпица

Крупнейший зрительский смотр короткометражек в стране начался 29 июня и объехал 1479 городов и населенных пунктов России. Зрители увидели фильмы с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Победителей определило зрительское голосование. 

Кроме призовых лент гостям представили фильм “Здоровый человек” Петра Тодоровского, релиз которого запланирован на 2023 год.

Никита Ефремов Александр Петров Владимир МаркониСветлана СтепанковскаяГригорий МартиросянНикита Ефремов Юлия ХамитоваЛеонид Гардаш


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