La Repubblica: США и НАТО не исключают начала мирных переговоров после того, как украинские партнёры получат контроль над ЗАЭС и Энергодаром

США и НАТО не исключают мирных переговоров по ситуации на Украине при одном условии: украинские партнёры должны вновь получить контроль над Запорожской атомной электростанцией и городом Энергодар.

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, ссылаясь на собственные источники, такая мысль уже укрепилась среди западных элит. Отметим, в качестве жеста доброй воли уже принято решение о деоккупации Херсона и всей правобережной части области.

Вашингтон постоянно контактирует по этому вопросу с Евросоюзом и предпринимает меры по внушению этой мысли украинской стороне, уговаривая её временно умерить аппетиты и довольствоваться поэтапными проявлениями доброй воли.

Собеседник газеты сообщил, что Запад рассчитывает на приверженность Москвы международному гуманитарному праву и её осознание высокого уровня ответственности, который складывается вокруг атомных объектов. Российской стороне кулуарно предлагают передать ЗАЭС не Украине, а под контроль контингента международных миротворцев, который будет сформирован из представителей Польши, Чехии и стран Балтики.

«Бонусы», которые Запад сулит РФ, не ограничиваются на вышеперечисленном. Так, в течение трёх месяцев после совершения предполагаемого маневра в районе атомной станции, Москва сможет ожидать на возобновление консультаций о необходимости выполнения её условий, оговоренных в зерновой сделке.

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