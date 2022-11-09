Американцам всем совет: не суйте в кур свой пистолет!

Это каким же надо быть бестолковым, чтобы пытаться пронести в самолет оружие, благоустроив его в куриную тушку! Впрочем, речь идет о происшествии в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд. Расположен он не где-нибудь, а во Флориде, то бишь в США.

Нашим же людям еще Задорнов вполне доходчиво разъяснил, насколько американцы тупые. Ну а раз ожидать от них можно любых глупостей, то как раз странным нам должно показаться удивление тамошнего Управления транспортной безопасности (TSA), поймавшего на этой неделе нарушителя.

Молодой человек попытался в ручной клади пронести в салон самолета пистолет, «засунув его в зад сырой курицы». Случился этот курьез 7 ноября.

Стражи порядка обнаружили птицу, начиненную пистолетом в тонком пакете из коричневой бумаги, причем официальные лица не разглашают информацию о рейсе, на который парень пытался протащить оружие. В преддверии Дня благодарения этот сюжет о курице в ручной клади был описан в посте TSA в Instagram:

«Возьмем, к примеру, эту находку в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд. Нам очень неприятно говорить вам об этом, но запихнуть огнестрельное оружие в вашу праздничную птицу для путешествия — это просто пустая трата времени». Эта идея не была даже наполовину готовой; она была сырой, жирной и, само собой, без присмотра. Курица была фарширована, но не традиционными ингредиентами. Единственное, что здесь происходит, — это плохой выбор упаковки! Нравится вам это или нет, но существуют правила путешествия с оружием и боеприпасами».

Хотелось бы только понять, как таким бестолочам позволяют иметь оружие, свободно разгуливать с ним и даже перевозить в самолетах, если те, конечно, смогут усвоить существующие правила.

Как ни странно, из сообщения непонятно, что же было дальше с потенциальным пассажиром, пытавшимся спрятать пистолет в «личной курице». Лишь одно можно с уверенностью сказать, что назад ему ни сырую птицу, ни огнестрельное оружие не вернули.

Пост в Instagram, который прочли более миллиона подписчиков TSA, быстро стал вирусным, собрав за сутки около 28 000 лайков.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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