На юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 дорожных объектов

Дорожные объекты строятся в составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) и южной рокады. Реализация проектов улучшит транспортную доступность районов Люблино, Марьино, Капотня, Печатники, Южнопортовый, Текстильщики, Лефортово, а также Чертаново Северное, Южное и Центральное, уточнил Загрутдинов.

Так, на МСД строятся пять участков: от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца, от Грайворонской улицы до Шоссейной, от Шоссейной до улицы Полбина, от Полбина до Курьяновского бульвара.

Также реализуются проекты путепровода “Текстильщики-1”, транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. На Курском направлении железной дороги строят многоуровневые транспортные развязки.

В 2023 году строительство всех хордовых магистралей завершится. Глава Департамента строительства напомнил, что соответствующую задачу поставил мэр столицы Сергей Собянин.

Активное строительство новых транспортных объектов идет и в Северо-Восточном административном округе. До 2026 года там построят пять путепроводов, по трем из них уже ведется проектирование, сообщил Загрутдинов. Его слова передает портал mos.ru.

Один из путепроводов появится на пересечении путей Октябрьской железной дороги и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Объект расположится рядом с улицей Академика Королева.

Еще один путепровод соединит улицы Добролюбова и Складочная. Его построят через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Реализация этих проектов создаст дополнительные маршруты передвижения по городу. Заторов на дорогах станет меньше – транспортная ситуация в столице улучшится, отметил руководитель департамента.

Напомним, что в столице прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. В городе построят еще около 600 километров дорог и 117 сооружений, сообщал ранее глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

Ежегодно улично-дорожная сеть столицы увеличивается на 100 километров. С 2011 года в городе построили более 1,1 тысячи километров дорог – это порядка 20% всей существующей дорожной сети. Также возведено 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.