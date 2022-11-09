 

На юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 дорожных объектов

09.11.2022, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дорожные объекты строятся в составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) и южной рокады. Реализация проектов улучшит транспортную доступность районов Люблино, Марьино, Капотня, Печатники, Южнопортовый, Текстильщики, Лефортово, а также Чертаново Северное, Южное и Центральное, уточнил Загрутдинов.

Так, на МСД строятся пять участков: от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца, от Грайворонской улицы до Шоссейной, от Шоссейной до улицы Полбина, от Полбина до Курьяновского бульвара.

Также реализуются проекты путепровода “Текстильщики-1”, транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. На Курском направлении железной дороги строят многоуровневые транспортные развязки.

В 2023 году строительство всех хордовых магистралей завершится. Глава Департамента строительства напомнил, что соответствующую задачу поставил мэр столицы Сергей Собянин.

Активное строительство новых транспортных объектов идет и в Северо-Восточном административном округе. До 2026 года там построят пять путепроводов, по трем из них уже ведется проектирование, сообщил Загрутдинов. Его слова передает портал mos.ru.

Один из путепроводов появится на пересечении путей Октябрьской железной дороги и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Объект расположится рядом с улицей Академика Королева.

Еще один путепровод соединит улицы Добролюбова и Складочная. Его построят через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Реализация этих проектов создаст дополнительные маршруты передвижения по городу. Заторов на дорогах станет меньше – транспортная ситуация в столице улучшится, отметил руководитель департамента.

Напомним, что в столице прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. В городе построят еще около 600 километров дорог и 117 сооружений, сообщал ранее глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

Ежегодно улично-дорожная сеть столицы увеличивается на 100 километров. С 2011 года в городе построили более 1,1 тысячи километров дорог – это порядка 20% всей существующей дорожной сети. Также возведено 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03.21 / Как изменились мужчины за последние 100 лет и почему нам всем можно забыть о джентльменах

19.06.22 / “Лучше в памперсах, чем в яблоках”: важный гусь в подгузниках уморил народ

28.10.20 / Мэрию Нижнего Новгорода возглавил победитель «Лидеров России»

17.02.22 / СМИ: Шейлин Вудли и Аарон Роджерс расстались через год после помолвки

05.01.22 / Ивлеева показала на видео, как застегивает ширинку

16.02.22 / Смольный не захотел тратить деньги на эвакуацию Полины Стрелец с Бали – политолог

08.09.20 / Мнение: Саакашвили вернется в Грузию как хеллоуинский монстр

13.12.21 / Бузова считает, что к ее подопечным на “Х-факторе” предвзято относятся

07.11.22 / Сиамские близнецы с одним телом на двоих, но разным отношением к мужчинам

11.07.22 / Экс-премьер Трансильвании вышел из тюрьмы, отбыв 210-летний срок за коррупцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика