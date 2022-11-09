Плод монка, или фрукт монаха: эффективен ли суперфуд в качестве заменителя сахара и как его правильно использовать

Плод монка или фрукт монаха является одним из так называемых суперфудов. В странах ЕС, Америке и Китае он уже давно используется в качестве сахарозаменителя. Однако до сих пор вызывает бурные обсуждения серди ученых и рядовых граждан. В сегодняшней статье вы узнаете, что на самом деле скрывается за этим экзотическим фруктом и какую пользу он несет для здоровья.

Немного истории

Плод монка произрастает преимущественно в Юго-Восточной Азии, а точнее, в Таиланде и на юге Китая. Внешне он представляет собой небольшой по размеру фрукт со сладкой мякотью. А назван так потому, что появился уже в 13 веке.

Первоначально его культивацией занимались буддийские монахи. Сегодня же из него делают экстракт, который считается здоровой альтернативой сахару. Фрукт монаха примерно в 250 раз слаще промышленного сахара, но одновременно с этим практически не содержит калорий.

Так ли безопасен суперфуд

Сладкому вкусу фрукт обязан своим составляющим, а в первую очередь – могрозидам. Это растительные соединения, которые метаболизируются несколько иначе, чем простые сахара. Они не всасываются в кровь в процессе пищеварения. Поэтому вовсе не удивительно, что так много людей любят этот альтернативный подсластитель.

Экстракт плодов монка в целом считается безопасным. Но соответствующих научных исследований по данному вопросу проводилось недостаточно, а некоторые из них все еще находятся в зачаточном состоянии. Тем не менее, азиаты веками использовали плоды монка в питании и утверждали об их чудодейственных свойствах.

В ЕС соответствующие структуры еще не одобрил экстракт плодов в качестве безопасного продукта. Поэтому легально приобрести его можно только в специализированных интернет-магазинах, как правило, в виде порошка или сиропа.

Польза для здоровья

Экстракт плодов монка необходимо рассматривать не только как заменитель сахара. Недавние исследования показали и другие его преимущества для здоровья, которые важно принять во внимание:

Антиоксидант, который подавляет воспаление. Воспалительные процессы в организме способствуют развитию различного рода недугов. Речь идет, прежде всего о диабете, раке и патологиях сердца. Фрукт монаха содержит соединения, которые действуют как антиоксиданты. Они уменьшают окислительный стресс, активно борются с воспалениями и защищают от перечисленных недугов. Снижение веса. Бескалорийный подсластитель может помочь при проблемах с весом, как это может показаться на первый взгляд. Но это не всегда так. Все дело в том, что искусственные подсластители повышают уровень сахара в крови, как следствие, могут способствовать увеличению веса. Но экстракт плодов монка помогает контролировать массу тела. Его употребление заметно улучшает жировой обмен, а также способствует здоровой потере веса. Защита от диабета. Многочисленные исследования неоднократно доказывали, что плоды монка позволяют поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Все дело в том, что этот продукт отличается низким гликемическим индексом. В традиционной китайской медицине данный суперфуд использовался для лечения диабета. Антимикробный эффект. Альтернативный подсластитель обладает антимикробным действием. Поэтому данный продукт может оказаться полезным для людей, у которых замечено нарушение микрофлоры в ЖКТ. По крайней мере, он будет лучше обычного столового сахара.

Как правильно использовать

Экстракт фруктов монаха можно использовать в качестве подсластителя для любых блюд. Вот несколько отличных идей по использованию данного суперфуда:

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят кофе, чай и другие напитки; смузи; овсянка; йогурт; соусы; салаты.

Также подсластитель подойдет для кулинарных экспериментов, например, для выпечки. Все дело в том, что большинство известных подсластителей не выдерживает высоких температур. Кроме того, не всегда удается точно заменить необходимое количество сахара. Однако плоды монка проявляют устойчивость к высоким температурам и хорошо подходят для использования в выпечке. Важно принимать во внимание, что суперфуд намного слаще сахара. Поэтому, возможно, придется немного поэкспериментировать, перед его использованием и научиться правильно подбирать дозировку.

Также следует заметить, что несмотря на вес преимущества этого подсластителя, нужно проявлять осторожность при его покупке и последующем использовании. Доверяйте исключительно проверенным интернет-магазинам. При наличии хронических заболеваний или иных проблем со здоровьем перед началом применения лучше проконсультироваться с врачом.