“Жизнь на такую хандру не трачу”: Юлия Барановская об осеннем настроении, здоровом образе жизни и взрослении детей

Телеведущая Юлия Барановская — уникальный пример того, как можно органично совмещать материнство и карьеру. Она успевает воспитывать троих детей, да еще и заниматься профессиональными проектами. Своей жизненной философией знаменитость поделилась журналистам издания «АиФ».

Другой подход

Барановская признается, что раньше не очень любила осень, ведь это такая унылая пора. Однако впоследствии она полностью изменила свое отношение к ситуации. Знаменитость поняла, насколько неправильно тратить такой большой «кусок» жизни на хандру, поэтому полюбила данный сезон. Например, теперь после работы она торопится домой, чтобы закутаться в плед, полежать с детьми и поболтать с ним обо всем на свете. Также телеведущая восхищается яркими красками осенней природы.

Отношение к здоровью

Барановская не может назвать себя зожницей. Ей непонятна позиция, когда появляется модный тренд, которому все начинают слепо следовать. Например, исключение из рациона питания еды, содержащей глютен. По мнению знаменитости, важно, чтобы каждый человек исходил из индивидуальных особенностей своего организма, специфики работы и режима дня. Например, Барановская раньше спала буквально по два или три часа в день. Сейчас к ней пришло осознание того, что организму необходим качественный отдых, поэтому она старается высыпаться столько, сколько положено.

Раз в полгода телеведущая с детьми посещает стоматолога. Что касается полного медицинского обследования, то его знаменитость откладывает на потом, хотя и понимает, что, возможно, это не совсем правильно. И все же встраивать чек-ап в свой график Барановская не считает нужным.

Секреты красоты

Телеведущая признается, что не слишком любит массажи и посещение спа-салонов. Барановская поясняет: ей не нравится, когда к ее телу прикасаются чужие люди. По словам знаменитости, он словно губка «впитывает» энергетику, настрой человека. И если он перегружен проблемами, то это передается Барановской.

Раз в пять месяцев знаменитость посещает косметолога. Она не скрывает, что делает уколы красоты от морщин на лбу и возле глаз. Ничего зазорного в этом Барановская не видит. Она поясняет, что является телеведущей, ее часто снимают крупным планом, поэтому если есть возможность избавиться о определенных изъянов на лице, тогда почему бы этого не сделать.

В обычной жизни знаменитость не пользуется косметикой. Она даже не берет с собой косметичку, когда отправляется на отдых. Барановская также не делает никаких укладок в отпуске. Знаменитость поясняет, что макияжа и причесок ей хватает по работе.

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Характер детей

У телезвезды два сына и дочь. Дочери Яне четырнадцать лет, и, по словам знаменитости, она отличается своенравностью и упрямством, привыкла высказывать и отстаивать свою точку зрения. Звездная мама предполагает, что окружающим непросто найти общий язык с Яной. В то же время Барановская восхищается характером дочери. Она полагает, что именно такой характер поможет Яне добиться успехов в жизни.

Младший сын Арсений занимается футболом. После того, как тренер посоветовал ему правильно питаться, ребенок стал внимательно следить за рационом питания. Он отказался о вредной пищи.

Старший сын Артем тоже очень внимательно и осторожно относится к еде. По словам звездной мамы, еда для него является целым ритуалом.

Места силы

Знаменитость признается, что обожает природу нашей Родины. Для нее каждый уголок страны является местом силы. Хотя телеведущая уже много, где побывала, все равно остались те локации в России, которые она пока еще не посетила. Больше всего знаменитости нравится природа Горного Алтая. Как только появляется возможность, телеведущая приезжает в эти края хотя бы на денек, чтобы зарядиться энергией.