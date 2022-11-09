 

СК назвал имена причастных к убийствам гражданского населения военнослужащих ВСУ

09.11.2022, 17:50, Новости дня
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В Следственном комитете (СК) РФ продолжается работа по фиксации преступлений представителей украинских вооруженных формирований и националистических батальонов против мирного населения. В рамках уголовных дел установлен еще ряд украинских военнослужащих, причастных к этим преступлениям.

Полученные данные свидетельствуют о том, что украинские вооруженные формирования расстреливают гражданское население, вообще не представляющее для них никакой угрозы, а зачастую лишь из-за того, что люди занимают пророссийскую позицию, говорится в Telegram-канале СК.

По данным следствия, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олег Лукьяненко подверг мирного жителя избиению, затем вытащил потерпевшего на улицу и расстрелял его из автомата. Мотивом этого преступления было подозрение в пророссийских настроениях. Кроме того, находясь на огневой позиции, Лукьяненко застрелил из снайперской винтовки двух гражданских лиц – женщину и мужчину.

Разведчик-радиотелефонист 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Анатолий Стронько, находясь на огневой позиции совместно с другими военнослужащими, заметил двух гражданских лиц. После этого по ним открыли огонь. Увидев, что один из потерпевших еще подает признаки жизни, Стронько выстрелил ему в спину из автомата.

Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич совместно с другими военнослужащими вели наблюдение на огневой позиции. Когда приблизилась колонна автомобилей, они открыли огонь по ней. При этом мирные жители, находившиеся в автомобилях, не представляли ни для кого угрозы.

Все эти преступления были совершены в городе Мариуполе в марте-апреле 2022 года, указывают в СК.

Ранее следствие подтвердило версию об организации и планировании террористического акта на Крымском мосту украинскими спецслужбами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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