Суровикин: В октябре ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих

В районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована, сообщил командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин.

Группировка войск заняла господствующие высоты в глубине обороны в районе Времевского выступа, противник получает значительный ущерб, сообщил Суровикин, передает ТАСС.

Все попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях отбиты, добавил он.

Генерал отметил, что ВС РФ развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на Южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.

В октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих, также было уничтожено около 350 наемников. При этом они не оставляют попыток наступления, хотя и несут большие потери в живой силе и технике.

Российские военные возобновили наступление, на Донецком направлении закончен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, указал генерал.

Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, где заслушал доклад Суровикина.

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