Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее в среду командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин сообщил о стабилизации обстановки в районе проведения СВО.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет