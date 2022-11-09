Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр

Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее в среду командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин сообщил о стабилизации обстановки в районе проведения СВО.

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