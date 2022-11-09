 

Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр

09.11.2022, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее в среду командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин сообщил о стабилизации обстановки в районе проведения СВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01.22 / Германия начала председательство в “Большой семерке”

02.04.21 / “Один – в маму, другой в папу – два счастливых сына”. Monatik с женой и детьми стали героями украинского глянца

20.11.21 / Радикальные сторонники семейных ценностей обвинили рекламу корма для кошек на ТВ в зоофилии

02.03.21 / США понадобилась всеобъемлющая стратегия против Китая

26.06.20 / Москва ожила: Сергей Собянин – о жизни города

13.01.21 / В 2020 году зафиксирован рост физической агрессии к журналистам – Томиленко

06.02.21 / Стали известны способы получения мошенниками информации о балансе банковской карты

12.03.21 / Серийную версию седана Honda Civic показали до дебюта

23.08.20 / СМИ: Навального доставили в Берлин в статусе «гостя канцлера»

20.10.21 / Установлен еще один вред от табачного дыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика