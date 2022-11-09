 

BFM TV – «плохой, но не худший вечер для Байдена» — демократы потеряют палату представителей, но, возможно, сохранят сенат

09.11.2022, 17:40, Разное
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По мере поступления результатов промежуточных выборов в США становится очевидным, что демократы показали не столь плачевный результат, как ожидалось ранее, пишет специальный корреспондент BFM TV в Вашингтоне Филипп Корбе. По словам журналиста, партия Байдена может сохранить контроль над верхней палатой конгресса. «Республиканской волны» на выборах, которую анонсировал, в частности, экс-президент Дональд Трамп, не случилось, констатирует репортёр.

ФИЛИПП КОРБЕ, специальный корреспондент BFM TV в Вашингтоне: Мы действительно видим, что это будет хороший вечер для республиканцев. Как уже давно предсказывали опросы и логика истории Соединённых Штатов, республиканцы вернут под свой контроль палату представителей. Это происходит в большинстве случаев — вообще-то, практически всегда. Спустя два года после президентских выборов глава государства проигрывает промежуточные выборы. В этот раз произойдёт то же самое: Джо Байден потеряет контроль над палатой представителей.

Однако сюрпризом сегодняшнего вечера стало… Конечно, нужно говорить об этом с осторожностью, но, похоже, что в последние минуты становится очевидным, что «красной волны», «республиканской волны» не случилось. Во всяком случае, она гораздо менее масштабная, чем надеялись сами республиканцы и чем анонсировалось в заявлении Дональда Трампа, которое вы цитировали.

В некоторых штатах, где борьба обещала быть довольно напряжённой, мы видим, что результаты немного лучше, чем ожидали демократы. К примеру, ожидалось, что в штате Пенсильвания разрыв между кандидатами будет минимальным, и, вероятно, окончательного результата придётся ждать несколько дней. Теперь же, похоже, повторяю: похоже, — всё же нужно быть осторожными, — что выигрывает кандидат от демократов. Это означает, что, если демократы получат это кресло в сенате, которое до этого принадлежало республиканцу, они смогут «позволить себе» потерю какого-либо другого кресла.

Итак, вырисовывающаяся тенденция — будем говорить об этом осторожно — такова, что демократы могут сохранить контроль над сенатом. Это значит, что для Байдена это будет не лучший вечер, но не такой плохой, как опасались демократы.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2022 года.

 


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