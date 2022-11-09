 

Немецкие учёные доказали, что слишком частое мытьё привело к эпидемии «чёрной смерти»

09.11.2022, 17:33, Разное
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Крупнейшая в
мировой истории пандемия чумы, унесшая в XIV веке от 75 до 200 млн жизней Европы и Азии, была вызвана
слишком частым мытьём и избыточным соблюдением правил гигиены. К таким выводам пришла группа исследователей
из ФРГ. Люди, ежедневно посещавшие
баню, оказались более уязвимы для опасной инфекции.

Профессор Кёльнского
университета Рудольф Биркер доказал, что наибольший разгул «чёрной смерти»
пришёлся на те регионы, где религией или государством было предписано
регулярное купание. В частности, чума разорила исламские регионы в Месапотамии
и Аравии, где омовения были обязательны по нормам шариата.

Европейцы того
времени также ежедневно посещали баню, из-за чего поры на их коже были
расширены, что облегчало проникновение бактерий чумы в организм. Профессор
Биркер рекомендовал соотечественникам как можно скорее свести к минимуму купание и
другие гигиенические процедуры, чтобы не допустить новой вспышки чумы.

«Связь между
мытьём рук, купанием и шансами заболеть существует, но она ровно обратная, – утверждает он. Чистые люди – это практически маяки для бактерий, которые слетаются на запах
шампуня, как мотыльки на свет. Их поры широко открыты и представляют собой
настоящие врата для инфекции. В то же время, человек, который благоразумно
ограничил купание одним-двумя разами в месяц, покрыт защитным слоем потожировых
отложений, подобным панцирю»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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