 

Аскар Ильясов, Юлия Снигирь и Любовь Толкалина на съемках сериала “Престиж”

09.11.2022, 17:30, Разное
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В Истре начались съемки восьмисерийного сериала “Престиж” об “изнанке мира роскоши”, сообщает пресс-служба START. Это совместный проект стримингового сервиса и телеканала СТС.

“Поселок “Престиж” – место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое – своих детей. В ходе расследования, которое начинает “королева местной полиции” Елизавета Егоровна, становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя “Престижа”, – рассказывает синопсис.

Ирина Розанова исполнит сразу две главные роли – роль главной рассказчицы и одновременно главного обличителя жителей “Престижа”. Также в ролях: Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов и другие.

Юлии Снигирь досталась роль Эльвиры – адепта йоги, дзена и фен-шуя, которая пытается не терять ощущение баланса даже в самых стрессовых ситуациях. Ее экранным супругом станет Аскар Ильясов, звезда сериала “Нулевой пациент”.

Еще одной супружеской парой на экране станут Илья Любимов и Любовь Толкалина. Актриса призналась, что в проекте ей предстоит сыграть довольно яркий образ:

Агрессивная сексуальность – такой видит мою героиню режиссер. Мне, как человеку стеснительному и робкому всегда интересно поиграть в то, что мне совсем не свойственно.


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