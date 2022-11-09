Шакира стала лицом новогодней рекламной кампании Burberry

Модный дом Burberry представил новогоднюю рекламную кампанию, лицом которой стала 45-летняя поп-дива Шакира. В новом видеоролике певица меняет несколько стильных образов, самым ярким из которых стало соблазнительное “голое” платье с газетным принтом, расшитое драгоценными камнями.

Кстати, в таком же наряде на последнем балу Met Gala вышла дочка супермодели Кейт Мосс Лила. Вместе с Шакирой в рекламе также снялся нигерийский музыкант и обладатель премии “Грэмми” Burna Boy.

Отметим, что после расставания с Жераром Пике и проблем с испанской налоговой инспекцией, Шакира не стала уходить в тень. Она, напротив, вернулась в музыку, и записала песню о несчастной любви, которую выпустила заодно с душераздирающим видеоклипом. Ее бывший возлюбленный Жерар Пике же объявил об уходе из “Барселоны” и окончании футбольной карьеры.

На днях Шакира в ходе бракоразводного процесса с Пике получила опеку над общими детьми – 9-летним Миланом и 7-летним Сашей. В ходе 12-часовых переговоров Шакира и Пике договорились, что певица увезет мальчиков в Майами. До конца года Милан и Саша будут жить на родине отца, в поместье на окраине Барселоны. Отъезд в США не помешает футболисту видеться с детьми – он сможет приехать в Майами, когда захочет, а расходы на перелет будут оплачены с общих счетов бывшей пары.