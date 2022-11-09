 

Шакира стала лицом новогодней рекламной кампании Burberry

09.11.2022, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Модный дом Burberry представил новогоднюю рекламную кампанию, лицом которой стала 45-летняя поп-дива Шакира. В новом видеоролике певица меняет несколько стильных образов, самым ярким из которых стало соблазнительное “голое” платье с газетным принтом, расшитое драгоценными камнями. 

Кстати, в таком же наряде на последнем балу Met Gala вышла дочка супермодели Кейт Мосс Лила. Вместе с Шакирой в рекламе также снялся нигерийский музыкант и обладатель премии “Грэмми” Burna Boy. 

Отметим, что после расставания с Жераром Пике и проблем с испанской налоговой инспекцией, Шакира не стала уходить в тень. Она, напротив, вернулась в музыку, и записала песню о несчастной любви, которую выпустила заодно с душераздирающим видеоклипом. Ее бывший возлюбленный Жерар Пике же объявил об уходе из “Барселоны” и окончании футбольной карьеры.

На днях Шакира в ходе бракоразводного процесса с Пике получила опеку над общими детьми – 9-летним Миланом и 7-летним Сашей. В ходе 12-часовых переговоров Шакира и Пике договорились, что певица увезет мальчиков в Майами. До конца года Милан и Саша будут жить на родине отца, в поместье на окраине Барселоны. Отъезд в США не помешает футболисту видеться с детьми – он сможет приехать в Майами, когда захочет, а расходы на перелет будут оплачены с общих счетов бывшей пары. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02.22 / «У нашего подопечного счет вырос на миллионы»

07.10.22 / Между станциями метро “Коньково” и “Беляево” стало больше пешеходных маршрутов и мест отдыха

03.11.22 / “Дурное влияние Запада?”: американская дочь Агутина сменила пол и отпустила усы

20.05.22 / Мнение: Умер Вангелис

20.04.21 / Россиянам запретят не только ввозить хамон, но и покупать его за границей

07.08.22 / Наталия Медведева поделилась впечатлениями после третьих родов

04.12.20 / Мнение: Украина втягивает Европу в новую войну?

24.12.21 / Суд в Санкт-Петербурге взыскал с «Эха Москвы» миллион рублей

08.03.21 / Вода на Уране и Нептуне отличается от земной

08.05.22 / Компания Lotus представила гоночный спорткар Emira GT4 за $205 000

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика