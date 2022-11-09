Собянин объявил о завершении благоустройства еще одного участка Ленинского проспекта

Облик Ленинского проспекта сложился много лет назад. Но в последние годы стало очевидно: одна из парадных магистралей Москвы нуждается в серьезном обновлении.

В прошлом году привели в порядок участок от улицы Кравченко до МКАД. Теперь завершилось благоустройство отрезка от Университетского проспекта до проезда Апакова.

“В этом году расширили тротуары и сделали новую пешеходную зону – от метро “Ленинский проспект” до улицы Вавилова. Убрали под землю воздушные провода, чтобы улучшить внешний вид магистрали”, – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в скверах на улицах Академика Зелинского и Академика Петровского обновили тротуары и сделали современное освещение. Гулять по вечерам там стало гораздо приятнее.

Всего на обновленных участках проспекта установили более 1,3 тысячи новых фонарей. В подземных переходах смонтировали около 130 опор контрастного освещения.

Позаботились и о пассажирах общественного транспорта. На благоустроенном участке Ленинского проспекта установили 27 установок с зарядками, картами и табло прибытия.

В порядок привели и дворовые территории. Там обустроили девять детских и пять спортивных площадок. Кроме того, новая зона отдыха появилась вдоль улицы Орджоникидзе и жилых домов 37 и 37а по Ленинскому проспекту.

Благоустройство делает Ленинский проспект комфортнее для пешеходов. Вдоль магистрали расширили тротуары и обновили их покрытие. На проезжей части заменили асфальт. Для автомобилистов обустроили дополнительные парковочные карманы.

Многие проекты благоустройства в Москве реализуются по программе “Мой район”. За последние годы в городе привели в порядок 500 улиц и площадей.

В этом году благоустройство начали на более чем двух тысячах объектов. На многих из них работы завершились ко Дню города. Это дворы, скверы, парки, улицы, переулки, набережные, школьные дворы, территории детских садов.

Помимо Ленинского проспекта, в этом году работы по благоустройству прошли на Волоколамском шоссе, в переулках улиц Тверская и Арбат.