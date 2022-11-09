Короля Великобритании Карла III и Камиллу закидали яйцами (видео)

Королевская чета отправилась с визитом в город, однако местные жители встретили монарха и ему супругу не очень приветливо. Как сообщает URA.RU, в Карла III и королеву-консорта Камиллу полетели яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар.

Хулигана, который посмел совершить унизительный акт в сторону королевской четы, сразу же задержали. Об этом пишет “Царьград”. При этом стоит отметить, что Карл III проигнорировал инцидент и отправился дальше с невозмутимым видом.