 

Короля Великобритании Карла III и Камиллу закидали яйцами (видео)

09.11.2022, 16:50, Разное
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Королевская чета отправилась с визитом в город, однако местные жители встретили монарха и ему супругу не очень приветливо. Как сообщает URA.RU, в Карла III и королеву-консорта Камиллу полетели яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар.

Хулигана, который посмел совершить унизительный акт в сторону королевской четы, сразу же задержали. Об этом пишет “Царьград”. При этом стоит отметить, что Карл III проигнорировал инцидент и отправился дальше с невозмутимым видом.


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