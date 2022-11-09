 

Люди готовы снизить потребление сахаросодержащих продуктов, если об их вреде им расскажут диетологи

09.11.2022, 16:40, Разное
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Группа российских ученых и их коллеги из Финляндии показали, что советы экспертов по питанию убеждают многих людей в том, что продукты с высоким содержанием сахара вредны. Это существенно влияет на выбор продуктов.

Что говорят ученые

Сделанные выводы позволяют предположить, что на потребление нездоровой пищи можно влиять, вызывая страх, грусть и печаль. Это может способствовать разработке новых маркетинговых подходов, которые могут воздействовать на выбор продуктов питания, что является весомым вкладом в пропаганду здорового питания.

Как проводился эксперимент

Группу исследователей интересовало, насколько эффективны в этом отношении советы экспертов по питанию. Чтобы получить эту информацию, ученые собрали группу из 48 добровольцев в возрасте от 18 до 44 лет, которые согласились принять участие в эксперименте по “изучению вкусовых предпочтений”.

В рамках эксперимента ученые продемонстрировали добровольцам десятки фотографий с изображением нескольких марок продуктов питания, некоторые из которых содержали сахар, а некоторые – нет. Ученые предложили участникам оценить, сколько денег они готовы заплатить за эти и другие виды продуктов питания.

Получив первоначальные оценки, ученые разделили добровольцев на две группы, одна из которых слушала лекцию на отвлеченную тему, а другая – рассказ о пользе и вреде сахара от признанного эксперта по питанию. Затем добровольцы просмотрели фотографии изделий и дали новые оценки их стоимости.

Дальнейшие наблюдения показали, что лекция диетолога существенно изменила мнение добровольцев о вредных продуктах.

Эти результаты являются подтверждением обоснованности рекомендаций диетологов, а также свидетельствуют о том, что лекции о вреде сахара не повышают ценность здоровой пищи для людей, но снижают их отношение к сладкому. Ученые делают вывод, что это необходимо учитывать при создании новых подходов к укреплению здоровья.


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