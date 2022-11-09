“Я еще не умерла!”: Бритни Спирс прокомментировала желание Милли Бобби Браун сыграть ее в байопике

Звезда “Очень странных дел” Милли Бобби Браун выразила заинтересованность в том, чтобы сыграть 40-летнюю поп-икону Бритни Спирс в потенциальном биографическом фильме. Об этом 18-летняя актриса заявила в свежем интервью. Кроме того, Милли считает, что ее собственная жизнь крайне схожа с многострадальной судьбой Бритни.

Думаю, прежде всего, история Бритни находит отклик и в моей душе. Я тоже росла на глазах у публики, смотрела ее видео, смотрела интервью с ней, когда она была моложе, – сказала Браун.

Милли Бобби Браун Бритни Спирс

Впрочем, сама Бритни скептически относится к выходу байопика о самой себе. Спустя несколько часов после выхода интервью Милли она опубликовала в своем блоге новый пост, в котором прокомментировала заявление актрисы.

Я слышу о людях, желающих снять фильмы о моей жизни… Чуваки, я не умерла! Хотя очевидно, что они предпочли бы видеть меня мертвой, – возмутилась звезда, в очередной раз упомянув свою мать и родную сестру.

На днях Бритни Спирс призналась, что страдает неизлечимой болезнью — у нее поврежден нерв на правой стороне тела. Снять перманентные боли, по словам звезды, ей помогают танцы и спорт.

Милли Бобби Браун наиболее известна ролями в сериале Netflix “Очень странные дела” и двух частях фильма “Энола Холмс”, где она играет бок о бок с Генри Кавиллом.

Кадр из фильма “Энола Холмс 2”