Субботник в среду и покорение вселенной

В Переборах приводят в порядок территорию за культурно-досуговым комплексом

Сегодня местные активисты, общественники и сотрудники КДК «Переборы» провели субботник в небольшом сквере за зданием культурно – досугового комплекса.

Место, где сегодня проводили территорию в порядок, особенное для переборцев. Здесь установлен памятник неизвестному солдату.

— Это значимое для нас, жителей Перебор, место. Здесь мы проводим праздничный митинг в День Победы, памятные мероприятия 22 июня. Неделю назад на территории провели вырубку разросшихся кустарников. Сегодня с помощью специальной установки переработаем их и приберемся, — рассказал председателя КТОС «Переборы» Александр Шамарин.

Субботники в сквере проходят каждый год. Весной территорию приводят в порядок школьники, местные жители и активисты микрорайона. В этот раз инициативная группа КТОС обратились к директору КДК «Переборы» Наталье Шульдиной с предложением провести более обстоятельные работы по благоустройству.

— Конечно, силами одного культурно-досугового комплекса провести масштабные работы по благоустройству сложно. Спасибо активистам, которые предложили свою помощь. Спасибо департаменту ЖКХ администрации за предоставленную технику, без которой здесь было бы не справиться, — прокомментировала Наталья Шульдина.

— В течение пяти лет мы потихоньку благоустраиваем этот сквер. Всё делается силами общественников: выкашиваем, выпиливаем. Завезли больше тысячи кубометров грунта, чтобы поднять низинный участок, а затем сделать планировку территории. Считаю, что этот сквер достоин дальнейшего развития, — говорит помощник председателя Ярославской областной Думы Владимир Беспалько.

Общественники не теряют надежды, что когда-нибудь сквер сможет попасть в региональную программу по благоустройству общественных территорий.

В Рыбинске состоялись соревнования по IT-профессиям «Покорение новой вселенной»

Участниками хакатона стали 14 команд из четырех городов. Организатором соревнования выступила Школа программирования и математики «Алгоритмика».

Хакатон по IT-профессиям в нашем городе проводится четвёртый год подряд. В этот раз участниками соревнований стали 45 ребят из Рыбинска, Ярославля, Углича и Москвы в возрасте от 9-14 лет.

— Мы знаем, что ребятам для развития важно соревноваться и получать оценки от жюри. Подобные командные состязания для них — это драйв, вдохновение, мозговой штурм по выбору лучшего варианта решения задач и стремление к общей цели. Это повод проявить свои лидерские, организаторские качества, умение брать на себя ответственность и принимать решения. А для преподавателей это возможность оценить своих учеников, увидеть точки роста для каждого из них, — рассказал руководитель сети школ программирования для детей «Алгоритмика» Юрий Валянов.

В рамках хакатона командам необходимо было выполнить задание — оформить для предложенной организаторами компании сайт, проморолик и нарисовать логотип. Также в течение соревновательного дня для участников хакатона были проведены мастер-классы.

Организаторы хакатона по IT-профессиям «Покорение новой вселенной» придумали большое количество номинация для участников, каждый ребёнок в финале соревнования получил кубок и подарок. Призы были предоставлены ведущими промышленными предприятиями Рыбинска.