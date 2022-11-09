 

Дворникам под слоганом “Стань героем Петербурга” предлагают работать за 49 тысяч рублей в месяц

09.11.2022, 15:48, Разное
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Смольный анонсировал набор на вакансию работников коммунального хозяйства. Дворникам обещают комфортные условия труда, льготы, обучение и возможность карьерного роста. Об этом сообщили на официальной странице правительства Санкт-Петербурга.

Согласно информации со страницы правительства Санкт-Петербурга, заработная плата работников ручного труда составит 49 тысяч рублей, механизаторам обещают 77 тысяч рублей. Однако аншлага не наблюдается, невзирая на обещанный социальный пакет.

По расчетам правительства, к зимнему сезону в коммунальном штате города должны трудиться 10 тысяч сотрудников. На конец октября нехватка кадров составляла 2700 работников ручного труда и тысячу механизаторов. Набор на вакансию работника коммунального хозяйства в Петербурге был объявлен после снегопада и гололеда 6 ноября.

Петербуржцы отметили, что Смольный подготавливает почву для новых объяснений провала снегоуборочной уборки. Напомним, что в прошлом году главной причиной сугробов и гололеда называли нехватку человеческих ресурсов.

«Целый год же был, чтобы подготовиться, недавно заявлял губернатор, что к зимнему сезону готовы… Опять вранье!» – заявила Елена Л.

В Смольном зарплату дворникам называют «конкурентоспособной», Комблаг предлагает 49 тысяч рублей, это чуть больше тысячи за полный рабочий день. Жители города отметили, что доставщиком еды можно заработать в два раза больше.


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