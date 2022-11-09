 

В России изобрели электробус, заряжающийся при помощи мата

09.11.2022, 15:33, Разное
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Уникальный электробус запатентовали на заводе в Набережных Челнах. Инженерам удалось добиться зарядки транспортного средства без подключения к электросети.

Как выяснилось в ходе испытаний, машина быстро заряжает батареи после звуковых сигналов нецензурного содержания.

– Выяснили мы это совершенно случайно. Батарея у машины нашего испытателя Михалыча разрядилась за час вместо положенных пяти. Он не сдержался, стал крыть автобус всеми словами, которые знал, и тут произошло чудо – батарея зарядилась на полную. Мы Михалычу не поверили, но потом самостоятельно повторили эксперимент – оказалось, действительно, русский мат помогает зарядить наш электробус, – рассказал главный инженер проекта.

Он уточнил, что подзарядку можно проводить и во время движения, используя тот же метод бранных слов. В будущем процесс планируют автоматизировать.

– Мы уже проводим эксперименты с музыкальными треками. Электробус реагирует на Шнурова и Моргенштерна. Конструкторское бюро продолжит слушать матерную музыку и внедрять её на производстве, – добавил производитель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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