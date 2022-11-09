Какие колготки будем носить этой зимой (модели, рисунки, цвета)

Еще несколько лет назад колготки не были акцентной вещью при создании образов. Их приравняли к нижнему белью. Однако сейчас все изменилось. Колготы стали той вещью, с помощью которой можно создать яркий и самобытный образ. Разбираем наиболее актуальные модели на предстоящую зиму.

С рисунком

В девяностые годы модницы носили колготы с фактурными принтами, но через некоторое время этот тренд стал считаться безвкусицей. Как видим, все старое возвращается, и сейчас перестало быть зазорным надевать колготы с принтом.

Можете выбрать любой рисунок, который вам импонирует и лучше выразит вашу индивидуальность. Хотите сиять и привлекать к себе внимание? Выбирайте колготы со звездочками. Если нужен более кокетливый лук, тогда подойдет классический узор в горошек.

Такие колготы лучше всего носить в сочетании с короткими юбками и платьями, чтобы их было хорошо видно. Зимой из обуви подойдут высокие сапоги или ботильоны.

Корректирующие колготы

С помощью одежды можно моделировать идеальную фигуру. С этой задачей превосходно справляются корректирующие колготы с утягивающим эффектом. Представьте, если под низ вы наденете нижнее белье с таким же утягивающим эффектом: точно будете стройняшкой.

Корректирующее белье и колготы точно стоит надевать под платья из тонкой струящейся ткани. Например, когда речь идет об изделии из шелка, ведь подобный материал подчеркивает буквально каждую складочку на теле. В данном случае утягивающее белье будет как нельзя кстати.

Колготы ярких цветов

Колготы необязательно должны быть черными, белыми или бежевыми. Они могут быть непрозрачными и любых ярких насыщенных цветов: зелеными, красными, оранжевыми, голубыми и т. д. С помощью таких аксессуаров ваш образ получится очень ярким и самобытным.

Если хотите, можете подобрать обувь в тон к колготам, тогда получите эффект бесконечных ног. В контексте монохромного лука это превосходная идея для реализации. В таком наряде можно смело оправляться на вечеринку.

Чулки

Многие именитые дизайнеры представили в своих коллекциях чулки выше колена. Такие изделия помогают создать соблазнительные, кокетливые и немного провокационные образы. Если и вы хотите создать такой лук, то убедитесь в том, что он к месту. Если это вечеринка с друзьями, если вы собирайтесь отправляться в безопасное место, то вполне можете сочетать, по традиции, чулки с короткой юбкой. Логично, что в контексте офисно-делового лука это не совсем уместно.