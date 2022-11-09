Джонни Депп прошелся по подиуму на шоу Рианны Savage x Fenty Vol. 4

Этой ночью на сервисе Amazon Prime состоялась премьера 4-го фэшн-шоу Рианны Savage X Fenty, и появление на подиуме 59-летнего Джонни Деппа произвело настоящий фурор. Дефиле Деппа под трек Outkast “So Fresh, So Clean” длилось всего минуту — актер продемонстрировал роскошную шелковую пижаму Savage, которую дополнил своими собственными фирменными ожерельями.

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Издание TMZ сообщает, что проходка Деппа была отснята отдельно от основного шоу, и Рианна крайне рада сотрудничеству с кинозвездой. При этом выступление Деппа, репутация которого изрядно пострадала из-за судебных разбирательств с Эмбер Херд, успели резко раскритиковать в сети. По слухам, сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид, которые являются завсегдатаями шоу Рианны, принципиально отказались от участия только из-за того, что та пригласила Деппа.

Наряду с Джонни Деппом в показе приняли участие сама Рианна, Ирина Шейк, Кара Делевинь, Анитта, Джоан Смоллс и другие знаменитости.

Отметим, что после громкой победы над Эмбер Херд в суде Джонни наслаждается новым витком карьеры и новыми отношениями. Актер закрутил роман с одним из своих адвокатов, однако, по слухам, они уже успели расстаться.