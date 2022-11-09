“Упаси боже заболеть как Коля”: У распухшего до безобразия Баскова серьезные проблемы

Публика привыкла видеть знаменитого блондина ухоженным и подтянутым, однако его внешность сильно изменилась. Недавно артист стал героем программы Бориса Корчевникова, где его преображение было сложно не заметить: огромные щеки, второй подбородок, массивное тело – Николай Басков распух до безобразия!

Преданные поклонники сладкоголосого музыканта бьют тревогу: что же стало с 46-летним красавчиком? А на просторах Интернета народ уже рассуждает о том, не заболел ли любимчик миллионов. Обсудить внешний вид певца решил звездный сплетник Антон Суровкин.

“Упаси боже так заболеть как Коля Басков”, – сказал блогер. По его словам, у артиста серьезные проблемы, но не со здоровьем, а с чувством меры: мол, звезда слишком много ест, что, собственно, и отражается на фигуре. Вместе с тем Антон Суровкин все же переживает за золотой голос России, ведь сбросить лишние килограммы в его возрасте довольно сложно.

Впрочем, по мнению медика, набор веса у артиста может быть связан не только с питанием. В разговоре с Пятым каналом врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано отметила, что такие изменения во внешности могут быть результатом заболевания внутренних органов – сердца, почек и печени. Также, по ее словам, у Николая Баскова могут быть проблемы с обменом веществ.