Анна Ковальчук родила первого ребенка перед камерой на съемках «Тайн следствия»

Анна Ковальчук родила первого ребенка перед камерой на съемках самого продолжительного российского сериала «Тайны следствия». Дочери актрисы, чьи первые секунды жизни попали в детектив, также пришлось пойти по стопам мамы.

Сериал «Тайны следствия» продолжает радовать зрителей на протяжении уже более двух десятилетий. Этим летом начались съемки 22 сезона, в образе главной героини следователя Следкома по особо важным делам Марии Швецовой снова предстала звезда картины «Мастер и Маргарита» Анна Ковальчук. Теленовелла о буднях правоохранительных органов настолько стала близка жизни народной артистки Российской Федерации, что даже своего первенца она родила прямо перед камерами на съемочной площадке.

Уже приступив к работе над картиной, Анна Ковальчук узнала, что беременна. Продюсеры «Тайн следствия» решили не убирать актрису из сериала. Вместо этого ее продолжили снимать дальше, сделав ленту ещё более реалистичной. Весь срок, который артистка была в положении, она продолжала работу. Соответствующие изменения были внесены в сценарий, а самый главный момент, рождение дочери Анны Ковальчук, был зафиксирован на кинопленку. Причем эти кадры попали не в семейную хронику, а в телеэпопею. Вся огромная страна, а также зрители ближнего зарубежья увидели не только появление на свет первенца звезды, но и ее грудное вскармливание в одном из эпизодов.

В конце минувшего месяца Злате, рожденной от актера Анатолия Ильченко, исполнилось 22 года. В кинематографе она буквально с первых секунд жизни. В 16-летнем возрасте, получая паспорт, Злата сменила фамилию, взяв мамину. При этом девочка в детстве не мечтала о кино и готовилась к поступлению на экономический факультет. Однако неутешительные результаты сдачи ЕГЭ не оставили ей шансов на учебу в Санкт-Петербургской Высшей школы экономики. Не удалось ей реализовать себя и в сферах журналистики и филологии. Пока в ее творческой деятельности есть только сцены в «Тайнах следствия», однако далее начинающая актриса намерена добиться больших успехов.