Соя имитирует эстроген в организме, а спаржа предотвращает анемию: важные продукты для женского здоровья

Женские тела подвержены капризам гормонов и нуждаются в более тщательно подобранном питании. Им необходимы такие продукты, которые лучше всего подходят для удовлетворения всех потребностей организма в питании. Диета может сыграть огромную роль для здоровья, а определенные блюда жизненно важны для хорошего самочувствия. Вот список продуктов, которые женщины обязательно должны есть.

Спаржа

Этот зеленый овощ обладает огромной питательной ценностью. В ней самое высокое содержание фолиевой кислоты — важного витамина, который предотвращает анемию, способствует росту клеток и необходим для развития плода при беременности.

Если вы склонны к отекам, спаржа, скорее всего, поможет вам бороться с этим. К тому же, этот продукт помогает хорошо выглядеть! Спаржа уменьшает вздутие живота, вымывая лишнюю воду и действуя, как пребиотик, помогая пищеварению. Как только вы научитесь сочетать спаржу с такими продуктами, как бекон, лимон и масло, она станет вашим любимым овощем.

Морепродукты

Морепродукты — это магия питания, когда речь идет о вашем здоровье. Рекомендуя продукты для женщин, диетологи всегда подбирают варианты, богатые питательными веществами, которые могут поддерживать сбалансированную диету. И в них всегда есть морская рыба или креветки.

Эти важные продукты, богатые белком и с низким содержанием калорий, помогают женщинам чувствовать себя сытыми дольше, улучшая состояние их волос и кожи. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют здоровью сердца, мозга и глаз, а также уменьшают воспаление. Морепродукты невероятно полезны для беременных и кормящих женщин, так как омега-3 необходимы для правильного развития ребенка и даже могут помочь предотвратить послеродовую депрессию.

Льняное семя

Льняное семя является отличным дополнением к вашему рациону из-за его способности бороться с онкологией. Этот продукт богат эстрогеноподобными соединениями, называемыми лигнанами. Исследования показали, что добавление льняного семени в рацион онкобольных женщин замедляет рост опухоли.

Минус лишь в том, что семена льна сами по себе не перевариваются. Но вот что можно сделать. Семена хорошо добавлять в белковый коктейль или хлопья для завтрака. С ними можно испечь домашние кексы или хлеб. Дополнительные преимущества включают облегчение запоров, улучшение пищеварения и снижение уровня холестерина, что снижает риск сердечных заболеваний.

Темная листовая и микро-зелень

Листовая зелень особенно полезна для женщин из-за содержания в ней кальция. Он помогает защитить кости и снижает риск остеопороза. И это одно из самых важных питательных веществ для всех женщин, особенно с возрастом. Кроме того, зелень богата витаминами и минералами. Она не только является хорошим источником клетчатки, но и источником кальция, витамина К, железа, фолиевой кислоты и антиоксидантов.

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Микро-зелень также очень полезна. Это естественный усилитель метаболизма и очищающее средство для улучшения пищеварения. Они необходимы женщинам в пре- и постменопаузе. Содержащиеся в проростках минералы повышают энергию, снижают кровяное давление, помогают контролировать вес. Их можно вырастить самостоятельно или купить на местном рынке.

Тофу

Это универсальная еда, которая впитывает вкус как губка — нужно только уметь ее правильно готовить. И вы можете сделать с тофу разные блюда, в зависимости от текстуры, которую вы хотите получить, или от того, делаете ли вы сладкую или соленую еду. Как только вы освоитесь с этим, вы поймете, что это гораздо больше, чем просто заменитель мяса.

Тофу также имеет важные питательные преимущества для стареющих женщин. Многие неприятные побочные эффекты старения и перименопаузы возникают из-за снижения выработки эстрогена. Продукты, богатые соевым белком, имитируют эстроген в организме. Тофу, сейтан и эдамаме могут помочь уменьшить приливы и снижение риска остеопороза. Кроме того, в нем мало жира и много белка.

Арахис

Женщины должны придерживаться диеты, которая заботится о их сердце и системе кровообращения. Арахис в этом плане очень полезен. Это здоровый способ увеличить количество растительного белка в рационе. Он содержит более 30 основных питательных веществ, включая клетчатку и полезные жиры.

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Если вы в пути, на работе или учебе, просто возьмите с собой немного арахиса. Так вы сможете перекусывать с умом. Арахис и масло из него — это портативные продукты длительного хранения, которые женщины могут брать с собой повсюду. Но важно есть его в умеренных количествах, учитывая содержание жира.

Греческий йогурт

Этот продукт гуще, чем большинство обычных йогуртов, и, безусловно, более привлекателен, чем диетический йогурт с нулевым содержанием жира. Это также важная еда для женщин. Обычный греческий йогурт — это тройное питательное средство, предлагающее белок для поддержания и роста мышц, кальций для крепких костей и полезные пробиотические бактерии для поддержания здоровья кишечника.

Это ферментированный продукт, питающий пищеварительную систему. Греческий йогурт — отличный вариант для завтрака, особенно если вы добавите свежие фрукты и чайную ложку меда. Многие женщины чувствуют себя голодными в середине утра, потому что они не получают достаточного количества белка на завтрак. Греческий йогурт — легкое «противоядие» от этого».

Чечевица

Являясь основным продуктом питания во всем мире, чечевица обязательно должна быть на вашей кухне. Ее легко приготовить, и она содержат питательные вещества, необходимые для женского здоровья. Чечевица бывает разных видов и является источником витамина B12, железа (45% суточной нормы) и фолиевой кислоты (50% суточной нормы) в дополнение к клетчатке и белку.

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Кроме того, чечевица чрезвычайно универсальна и дешева. После приготовления ее можно заморозить и разморозить для быстрого добавления в соусы для пасты, пастуший пирог, салаты и даже смешать со смузи. Вы можете заменить до 50% в своей выпечке пюре из чечевицы! Блюдо станет еще вкуснее и полезнее для женского организма.

Авокадо

Авокадо, пожалуй, идеальная еда. Во-первых, они вкусные и полностью натуральные. Они также содержат полезный жир, который необходим всем женщинам для оптимального здоровья кровообращения. Авокадо содержит много мононенасыщенных жиров, которые очень полезны.

Этот продукт улучшает уровень холестерина и борется с сердечными заболеваниями и атеросклерозом. Кроме того, жир в авокадо полезен для кожи и волос. И это еще не все. Плоды авокадо богаты калием и витамином К, а также содержат лютеин, который полезен для глаз. Как и любые продукты, содержащие жир, их лучше употреблять в умеренных количествах.

Грибы

Все грибы имеют уникальный вкус и текстуру, а также содержат незаменимый витамин D, которого нет больше ни в одном растении. Когда шампиньоны помещают под прямые солнечные лучи на 15 минут, содержание витамина D увеличивается на 25%. Таким образом, вы буквально можете сделать их еще здоровее, дав им немного солнечного света!

Этот «солнечный» витамин помогает организму усваивать кальций, необходимый для женщин до и после менопаузы. Ежедневное употребление одной чашки грибов может повысить иммунный ответ и уменьшить воспаление, которое ускоряет процесс старения. Это еще одна причина, чтобы съесть сочный бургер портобелло или добавить в омлет несколько нарезанных шампиньонов.