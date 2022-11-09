Балетки становятся самой модной и универсальной обувью в уходящем году: как и с чем их носить, чтобы выглядеть стильно (идеи с фото)

Балетки стали модными еще в прошлом веке, в 2010 году они в очередной раз поднялись на вершину, а сегодня мы можем праздновать их возвращение. Эта обувь по-прежнему является универсальной, однако есть некоторые особенности нынешнего сезона, которые нужно принять во внимание. Именно о них мы расскажем в этой статье.

Преимущества данной модели обуви

Их очень много, поскольку балетки являются не только красивыми, но и удобными. Они дополнят любой стиль, будут отлично смотреться в разных сочетаниях. Плюс также состоит в том, что их могут носить представительницы прекрасного пола любого возраста, начиная от маленьких девочек и заканчивая зрелыми дамами. Для ношения нет никаких противопоказаний, поскольку ногам на сто процентов комфортно. Балетки практичны, женственны и удобны, поэтому по праву стали трендовыми.

Как носить

Уже было сказано о том, что балетки способны украсить любой образ. Если вам нравится джинсовая одежда, этот выбор будет более чем удачным. Любите минимализм или многослойность, стиль милитари или деловой, легкую и воздушную моду или строгую кожаную одежду, платья в стиле бэби-долл или юбку-карандаш, бохо или панк – все эти варианты однозначно станут удачными, поскольку маленькие туфли способны вписаться в любой лук.

Они эстетичны и универсальны по своему назначению (как для повседневной носки, так и для торжественного выхода), поэтому вы можете выбирать модель из множества представленных в ассортименте. Остается только выбрать то, что вам импонирует и гармонично сочетается с другими предметами одежды.

С чем сочетать

Балетки очень стильно смотрятся в сочетании с джинсами. Причем фасон и цвет джинсов не имеют значения. Традиционный деним, черный или любой другой цвет будет смотреться просто великолепно, длина брюк также не является принципиальной при выборе. В качестве верха можно использовать рубашку или футболку, блейзер или кардиган станут прекрасным дополнением в прохладную погоду. Пиджак или свитер свободного кроя также станут хорошим выбором с низом в виде джинсов.

Другие брюки, в том числе и легинсы, смотрятся с балетками очень стильно и привлекательно. Расклешенные платья и юбки или приталенный силуэт также не могут оставить никого равнодушным, поскольку балетки идеально подходят к любому из вариантов.

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Цвета и материалы

Наверняка вы убедились в том, что более универсальной и эффектной обуви подобрать нельзя, и тому подтверждением являются идеи с фото. Стоит отметить, что в этом сезоне предпочтение отдается таким материалам, как атлас, бархат и металлик. По-прежнему в тренде остаются кожаные изделия, а также балетки из экокожи. Сетка и джинсовая ткань также в тренде. Предпочтений определенным цветам нет, но все-таки постарайтесь приобрести несколько пар нейтрального цвета (речь идет о пастельных тонах), которые идеально подойдут к любому наряду.

Вместо заключения

Есть множество вариантов разных моделей, которые вошли в список трендовых. Это балетки с заостренным носком, с квадратным мысом, ремешками и завязками, с бантиками, декорированные оригинальными элементами.

Выбирайте те, которые вам больше всего нравятся и подходят по стилю, и вы однозначно привлечете восхищенные взгляды присутствующих рядом.