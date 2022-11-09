Игорь Стрелков призвал возродить рекрутские наборы и увеличить срок службы в армии до 25 лет

Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков представил свой план масштабной реформы Вооружённых сил России, в рамках которого планируется кардинально пересмотреть систему комплектования армии, а именно, возродить рекрутскую повинность.

По мнению полководца, рекрутская система позволила России выиграть Северную войну, несколько конфликтов с турками и разгромить Наполеона.

– За 25 лет службы из любого мужчины, даже московского хипстера, можно сделать профессионала высочайшего уровня, – подчеркнул Стрелков.

Согласно плану, численность российской армии к 2024 году должна составить два миллиона человек, половина из них – рекруты. Принимать решение о призыве на службу будет специальная комиссия, в состав которой войдут врачи, представители Минобороны и чиновники.

Как отмечают эксперты, сочетание рекрутской системы, современного оружия и передовых информационных технологий позволят за несколько лет сделать российскую армию сильнейшей в мире.

– Подумайте сами, служит солдат 25 лет, то есть всю жизнь связан с армией. Получает полное довольствие. Прибавьте к этому передовое отечественное оружие, последние информационные технологии – и вот, перед вами идеальный солдат, – написал в своём Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

—