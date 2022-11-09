Отсылки к трем нарядам принцессы Дианы в образе Элизабет Дебики на премьере “Короны”

Во вторник вечером в Лондоне состоялась премьера пятого сезона исторического сериала Netflix “Корона”. По красной ковровой дорожке прошлись исполнители главных ролей Элизабет Дебики, Имельда Стонтон, Доминик Уэст, Джиллиан Андерсон, Лесли Мэнвилл и другие.

Было ожидаемо, что наряд Элизабет неизбежно станут сравнивать с образами принцессы Дианы, которую та и сыграла в новом сезоне. Так и произошло. Черное длинное платье DIor с оголенными плечами и черным шарфом напомнил фанатам принцессы сразу несколько культовых выходов Леди Ди. Первое – знаменитое “платье мести” Christina Stambolian, в котором принцесса вышла в свет вскоре после интервью своего мужа, принца Чарльза. В нем он публично признался в романе с Камиллой Паркер-Боулз. Им она сознательно нарушила все существующие правила королевского протокола: длина, вырез и высокие каблуки говорили о протесте. Но кроме цвета сходств, по правде говоря, нет.

Второе – так называемое scarf dress, которое принцесса Диана надела на 40-й Каннский кинофестиваль в 1987 году. Автором голубого платья, как и многих вещей в гардеробе Дианы Спенсер, была Кэтрин Уокер. Сходство этих двух нарядов более очевидно: длинный свободный крой и необычное повязывание шарфа – через шею назад за спину. Но тот наряд был небесно-голубого оттенка.

Элизабет Дебики

Многие также увидели в образе Элизабет отсылки к наряду Дианы, в котором та появилась на приеме президента США Рональда Рейгана и его супруги Нэнси в 1985 году в Белом доме. Платье Victor Edelstein вошло в историю как “платье Траволты” из-за актера, с которым та танцевала на вечере. Правда, объединяет эти два платья разве что черный цвет, длина в пол и открытые плечи – что, напомним, не соответствует королевскому протоколу. Поэтому все сошлись во мнении, что стилисты Дебики решили процитировать несколько известных нарядов Дианы последних лет ее жизни, дабы не делать акцент на каком-то конкретном эпизоде ее биографии.

Кстати, в прошлом году Джон Траволта в одном из интервью вспомнил свое знакомство с королевской особой и назвал эту встречу “сказочной”.

Джон Траволта и принцесса Диана, 1985 год