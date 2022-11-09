Дженнифер Лопес о романе с Беном Аффлеком, внимании прессы и карьере в новом интервью

53-летняя Дженнифер Лопес украсила обложку американского Vogue – уже третий раз за свою карьеру. Впервые для этого издания она снялась в 2005 году, а затем — в 2012-м. Причем, по слухам, главный редактор журнала Анна Винтур была не в восторге от выбора героини и считала ее “безвкусной”, а потому всячески препятствовала появлению Лопес на обложке во второй раз. Впрочем, похоже, Винтур сменила гнев на милость, и Джей Ло вновь блистает на титульном снимке Vogue в кутюрном красном платье Valentino. Автором фотографии выступила Энни Лейбовиц.

Также Лопес дала Vogue большое интервью, в котором, помимо прочего, объяснила, почему взяла фамилию супруга Бена Аффлека.

Люди по-прежнему будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя — миссис Аффлек, потому что мы теперь единое целое. Мы муж и жена. Я горжусь этим. Я не думаю, что в этом есть проблема. Это романтично. Это по-прежнему несет в себе традиции и романтику, и, может быть, я именно такая женщина, которой это нравится, – подчеркнула Лопес.

Лопес вспомнила, как на страте отношений с Беном в 2000-х страдала от давления прессы и общественности.

Мы были так молоды и так влюблены в то время, все было очень беззаботно: без детей, без привязанностей. И мы просто жили своей жизнью, были счастливы и жили моментом. Не было ощущения, что нам нужно прятаться от кого-либо или быть очень осторожными. Мы были открыты, и оказалось, что это может ранить. Было много всего, люди не хотели, чтобы мы были вместе, люди думали, что я не тот человек, который ему подходит.

Примечательно, что начало 2021 года ознаменовало возрождение романа Джей Ло и Бен Аффлека благодаря его электронному письму бывшей возлюбленной. Актер уточнил у Лопес, может ли он дать комментарий об отношениях с Джен прессе, после чего они сблизились вновь.

Очевидно, мы не пытались сделать наши встречи публичными. Но я никогда не скрывала тот факт, что для меня это была настоящая любовь. Все мои близкие знают, что он был очень, очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы воссоединились, эти чувства все еще были очень реальными, – призналась Дженнифер.

Также в интервью Дженнифер Лопес призналась, что всегда была “аутсайдером” в мире шоу-бизнеса. По мнению Джен, ее таланты недооценивают, и ей до сих пор приходится доказывать собственную значимость.

Я всегда чувствовала себя аутсайдером в мире моды, в мире музыки, в мире кино. Мне кажется, что все друг друга знают, все артисты болтают друг с другом, и вот идешь на Met Gala, и все девушки тусуются вместе, а меня нет в этой группе. Возможно, это просто неуверенность. Это не потому, что я асоциальна или не хочу заводить друзей. Я всегда была человеком-одиночкой, марширующим в такт собственному барабану. Я такая, я просто буду сосредоточена на своем деле.

Кроме того, в интервью Лопес рассказала больше о своем образе жизни. Например, певица призналась, что давно завязала с кофеином, а во время киносъемок в ее трейлере обязательно должны быть свечи и массажный стол, покрытый одеялом Hermes.

Напомним, что в середине прошлого месяца Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли в свет в статусе мужа и жены. Пара посетила показ Ralph Lauren в Южной Калифорнии. Кстати, культовый американский модельер разработал дизайн свадебных нарядов Джей Ло.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек этим летом поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.