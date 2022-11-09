Может, я именно такая? – Личное мнение

Я не знаю, сколько усилий приложила Дженнифер Лопес, чтобы попасть снова на обложку журнала, но она это сделала.



Фото: Соцсети

«Люди по-прежнему будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя — миссис Аффлек, потому что мы теперь единое целое. Мы муж и жена. Я горжусь этим».

Ну, вы тоже догадались, для чего миссис Аффлек потратила столько усилий?

Ну, конечно же, чтобы:

1) Ещё раз сообщить всем, что она замужем,

2) Что она — мужняя жена, а не какая-то там!

«Это по-прежнему несет в себе традиции и романтику, и, может быть, я именно такая женщина, которой это нравится».

Именно такая — взяла фамилию мужа. Чтобы никто не думал, ибо мало ли что!

Десятилетиями Дженнифер делала себе имя. Лопес — это звучало гордо. Фильмы, песни, награды всякие — всё оказалось полной ерундой в сравнении с тем, чтобы стать миссис Аффлек.

Если задуматься, что на что променяла Дженнифер, становится очень смешно.

Судите сами, любая ведь могла стать миссис Аффлек — для этого не нужно иметь талант, везение и потрясающую работоспособность. Сделать имя самой — это труд, это успех. А стать Аффлековой — разве можно вообще считать это своим достижением? Ну, вышла замуж — взяла фамилию мужа. Многие так делают, в этом нет ничего особенного.

Ещё забавнее — для того, чтобы всем сообщить, что она теперь миссис Аффлек, Дженнифер приложила титанические усилия, достойные Лопес, чтобы влезть на обложку журнала.

Может, я именно такая женщина, которой именно это нужно?

Да, миссис Аффлек, ты именно такая. Разведённая Ксения Омарова это подтвердит.

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