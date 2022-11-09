Мнение: Началось!

Ха-ха! Нда, “демократов” голыми руками не возьмешь.

“Удивительная история. Несмотря на предварительные экзит-полы, по которым республиканцы убедительно брали большинство в обеих палатах Конгресса, сейчас их преимущество существенно «осыпалось», хотя всё ещё остаётся”.

Да, и это в самом деле удивительно: если республиканцы всё знали – где, как и каким образом их будут “иметь” – почему они опять безропотно пошли на заклание, как бараны? Какие 40 млн. по почте?! Абсолютно неясно – почему вообще на выборах в США до сих пор разрешено голосовать по почте, разве в Штатах всё ещё бушует эпидемия? ЧЕГО – идиотизма?

Кто-то по-детски искренне не понимает – а почему, собственно, нельзя по почте голосовать. Это же, типа, так удобно, так цивилизованно – дома взял конверт, адрес там уже впечатан, поставил галочку в бюллетень, культурно запечатал, опустил в ящик… И не толкаешься на каком-то там участке с такими же, как ты, баранами, наоборот, ощущаешь себя белым человеком!

Дело в том, что нельзя забывать об истинной сущности выборов. Это не веселая необременительная процедура just for fun – это форма гражданской войны, только в более цивилизованном антураже. Настоящие выборы – это как то, что сейчас происходит на Украине, только без крови.

А всё остальное – как там. Такие же подлости (которые называются военными хитростями), такие же подставы на каждом шагу, такое же забвение всех и всяческих приличий ради “победы”, такое же остервенение по мере приближения кульминации – собственно подсчета потерь голосов.

Поэтому процедура должна быть максимально жесткой и максимально прозрачной. Надо понимать, что на любом этапе, где – теоретически – МОЖНО нахимичить – обязательно нахимичат. Причем, скорее всего, обе стороны. Именно поэтому лучше, когда голосование возможно ТОЛЬКО на участке – просто потому, что там всё видно, и там можно идентифицировать личность каждого избирателя, сверить со списками.

Что лично меня убедило в том, что выборы в США в 2020 году были подтасованы? Всего лишь одно простое обстоятельство – грандиозный взлет явки. В 2016 году на выборах проголосовало менее 130 млн. избирателей, а в 2020 – почти на 30 млн. больше. Это с чего бы вдруг такой внезапный ажиотаж?! Трамп на тех выборах побил исторический рекорд – набрал больше, чем ЛЮБОЙ американский президент за всю историю США, 72 млн. голосов. Но ему не было суждено стать “самым популярным президентом в истории Штатов”… потому что им стал Джо Байден, набравший аж 80 млн. голосов!! Каково?! Байден, который уже тогда был наполовину в деменции, Байден, который почти не вел свою кампанию “из-за ковида” – обошел популярнейшего в 2008 году Обаму аж на 12 млн.!

Беспрецедентный (опять же за всю историю США) взлет явки произошел только из-за введения “почтового голосования”, причем по максимально облегченной процедуре. И как-то так вышло, что “очно”, на участках побеждал Трамп, а вот “по почте” неизменно Байден, причем – с каким-то фантастически разгромным перевесом – 90 и более процентов.

На самом деле это очень знакомая картина – так и у нас с некоторых пор в РФ с так называемым “дистанционным голосованием”, по интернету. К примеру, случай Романа Юнемана на выборах в МГД в 2019 году: на участках по его округу он побеждал с отрывом, второе место – коммунист, лишь на третьем – единоросс. Но тут подогнали “данные ДЭГ” от Венедиктова-Собянина, а там – сплошной единоросс, тоже то ли 80, то ли 90%.

Ну а уж про “московское голосование” в прошлом 2021 году на выборах в ГосДуму все знают: очно, на участках – по всем московским округам победили оппозиционеры; подогнали “дистанционное голосование” от Венедиктова – “поворот оверштаг”, на всех участках победили уже единороссы. Так и записали.

Откуда вывод: любая “дистанционка” предоставляет неограниченные возможности для манипуляций… тому, кто в этом первый разобрался. Почему в Штатах “демократы” настолько плотно оседлали почту, что респы ничего сделать не могут – вопрос для отдельного анализа. Надеюсь, что хотя бы после этих выборов эта “тайна Кощеевой иглы” наконец разъяснится.