Посвященный обороне Москвы интерактивный музей на Красной площади посетили более 200 тысяч человек

Посетители смогли ознакомиться с различными инсталляциями, увидеть образцы военной техники времен ВОВ, посмотреть выступления агитбригады, послушать стихи и песни тех лет.

Так, на площадке “Белорусский вокзал” представили зенитку и вагон-теплушку. В вагоне и на перроне показали сцены проводов ополченцев.

Инсталляция “Окна времени” была представлена тремя экранами в форме раскрытой книги. Гости увидели панорамами осажденного города, баррикады на улицах столицы и другие архивные фотографии тех лет.

На сцене культпавильона выступала агитационная бригада. Гости могли посмотреть документальный фильм “Разгром немецких войск под Москвой” 1942 года, а также современные картины – “Подольские курсанты” и “Первый Оскар”.

Атмосферу героической обороны Москвы создавали театрализованные представления, концерты с песнями и стихами военных лет. В культурной программе задействовали более 500 артистов.

В минувшие выходные в Москве также прошли мероприятия в честь Дня народного единства. Посетители ВДНХ смогли попробовать блюда из всех уголков страны, в том числе традиционную кухню новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Еще одним важным событием стала 10-я акция “Ночь искусств”. На благотворительных мероприятиях собрано 19 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на помощь жителям новых регионов.