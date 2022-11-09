Блондин с макияжем: Женившийся на молодухе Прилучный изменился до неузнаваемости

После развода с Агатой Муцениеце и слухов о романе с Мирославой Карпович прославленный актер обрел счастье с актрисой на девять лет его моложе – Зепюр Брутян. Отношения парочки развивались стремительно, а новость о том, что Павел Прилучный вновь женился стала для поклонников настоящей неожиданностью.

Кажется, что новоиспеченная актерская семья живет душа в душу: молодожены часто появляются на публике, а также много времени проводят вместе, причем не только дома. Звезда “Мажора” находится на гастролях, а сопровождает его жена. Накануне Зепюр Брутян опубликовала кадры из театра, где ее благоверный отыграл спектакль “Авантюристы по неволе”.

У артиста в постановке – одна из главных ролей, ради которой он даже соглашается на кардинальные изменения во внешности. Собственно, молодуха Павла Прилучного их и показала поклонникам. На ролике крупным планом снят совершенно не похожий на себя актер. Благодаря парику на голове, он стал блондином, а его лицо украсили яркие тени и помада.

В общем, экс-супруг Агаты Муцениеце изменился до неузнаваемости. К слову, он настолько вжился в образ, что стал элегантно расчесывать свои фальшивые локоны.

“Оцените образ”, – предложила своим поклонникам актриса, а также с гордостью сообщила, что макияж Павлу Прилучному делала своими руками.