Берет теперь не скоро выйдет из моды: актуальные модели аксессуаров на осень-зиму и секреты составления образов с ними

Если вам импонирует концепция французского гламура, тогда обратите внимание на берет. Этот головной убор весьма популярен и актуален нынешней осенью. Он также точно не выйдет из моды всю предстоящую зиму.

Актуальные модели и материалы

Стилисты и модельеры предоставляют нам полную свободу выбора. В моде любые модели беретов: как строгие и лаконичные, так и объемные. Единственное правило гласит, что такой головной убор не должен облегать голову так, как вязаная шапка, например. Это недопустимо. Берет должен держаться более-менее свободно.

Что касается материала, из которого изготовлен головной убор, то на осень больше всего подойдут изделия из тонкого трикотажа или крупной вязки. Для более прохладной и морозной погоды есть смысл рассмотреть варианты из плотного трикотажа, меха или натуральной кожи.

Цвет и принты

В моде и однотонные головные уборы, и изделия с принтами. Приверженцы классики отдают предпочтение первому варианту. Монохромные береты являются более практичными, поскольку с их помощью можно создавать образы в любом стиле.

Если же рассматривать изделия с принтом, то можно сказать, что они более обязывающие. Например, берет «под леопарда» – это акцентная вещь. Соответственно, другая одежда должна быть менее маркой и желательно однотонной. Береты с принтом не всегда уместны в контексте офисно-делового стиля, зато вполне подойдут для повседневных луков. Исключение составляет клетка. Берет с таким геометрическим рисунком впишется в дресс-код, только если не будет слишком ярким.

Обратите внимание на то, что актуальными являются головные уборы, инкрустированные жемчугом. С из помощью можно и нужно создавать нарядные образы для выхода в свет. Белый жемчуг красиво контрастирует на фоне ткани темного оттенка.

Способы ношения

Если рассматривать традиционную концепцию, то берет должен располагаться на пару сантиметров выше линии роста волос. Однако игнорирование данного правила не слишком критично. Если берет закрывает часть лба, то в этом нет ничего страшного.

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Носить головной убор набок, прямо и ровно или откинув назад — тоже решать вам. Если нужно создать более кокетливый образ, тогда подойдет первый вариант. Чтобы лук получился более строгим и официальным, тогда рассмотрите второй и третий способ ношения.

Есть единственное условие, которое необходимо соблюдать. Речь идет о запрете прятать волосы под головной убор. Они должны оставаться распущенными и красиво обрамлять лицо. Поэтому если вы решили собрать локоны в низкий хвост или пучок, тогда от использования берете лучше отказаться. Или тогда оставьте пару прядей по обе стороны от лица распущенными.

Сочетание с одеждой

Береты весьма гармонично смотрятся с любой одеждой, будь то пальто или куртка, платье или джинсы, брючный костюм или комбинезон. Особых предостережений или запретов нет, поэтому вы смело можете комбинировать разные предметы гардероба для создания стильных луков.

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Единственное, что следует понимать: берет привносит в образ нотку женственности. Его нужно использовать в случаях необходимости подчеркнуть феминность, поэтому сочетание с брутальными вещами в мужском стиле под большим вопросом.

Например, армейские ботинки, рваные джинсы и худи с пуховиков оверсайз совсем никак не гармонируют с беретом. В данном случае уместнее будет простая вязаная шапка. А во если создать комплект из юбки миди, свитера или водолазки, пальто, тогда берет сюда впишется весьма органично.

Старайтесь включать в луки с беретом относительно элегантную обувь. Например, туфли или сапоги на шпильках или на каблуках. Челси или лоферы тоже подойдут, а вот ботинки на тракторной подошве не очень.

Красиво смотрятся образы, где берет по цвету сочетается с тем или иным предметом гардероба. Например, когда в наряде красный берет и красный свитер. Либо можно миксовать по цвету аксессуары. Например, чтобы сумка и головной убор были одного и того же оттенка.

Если вы хотите привлечь внимание именно к берету, тогда можете не подбирать его в тон к одежде. Но учтите, что должен совпадать хотя бы тон оттенков. Холодные цвета сочетаются с холодными, а теплые с теплыми. Это означает, что зеленый берет красиво смотрится с голубым пальто, но не гармонирует с красной или оранжевой верхней одеждой. Если будете помнить эту простую формулу, тогда ваши образы никогда не будут безвкусными.