 

Недавно ставшая мамой Анастасия Уколова рассказала о поисках няни для малыша и знакомстве с супругом

09.11.2022, 12:21, Разное
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28-летняя актриса Анастасия Уколова упорно скрывала факт своей беременности. И даже когда родила сына в сентябре этого года, все равно продолжала хранить молчание. Только недавно она приоткрыла завесу тайны личной жизни и поделилась своими впечатлениями от материнства.

В поисках няни

Звезда сериала «Молодежка» проводит с малышом много времени. Как и большинство молодых мам, артистка устает. Чтобы немного «разгрузить» себя, Анастасия решила подыскать ребенку няню. Однако здесь знаменитость столкнулась с трудностями.

Актриса призналась, что многие няни с удовольствием соглашались на сотрудничество, но только на постоянной основе. Анастасии же нужна приходящая помощница: буквально на пару раз в неделю. Никто не согласился на такие условия, поэтому знаменитость обратилась за помощью к подписчикам. Она попросила дать контакты хорошей порядочной няни.

Первая любовь

Анастасия — тот еще конспиратор. Она так скрывает свою личную жизнь, что многие артисты могли бы брать с нее пример. Например, до сих пор неизвестно, кто же является мужем знаменитости и по совместительству отцом ее ребенка.

Артистка немного приоткрыла завесу тайны и призналась, что знакома с нынешним избранником уже очень давно: с тринадцатилетнего возраста. По словам Анастасии, тогда это была всего лишь первая любовь, а сейчас как будто отношения с новым человеком. Актриса предположила, что их союз — это как будто судьба, то, что было предначертано. Анастасия призналась, что ей было очень тяжело скрывать беременность. Тем не менее, она блестяще справилась с поставленной задачей.

Подписчики актрисы в соцсетях стали поздравлять ее с радостным событием. Поклонники с нетерпением ждут момента, когда Анастасия поделится фотографиями малыша.

Дружба с бывшим

Если о личности нынешнего мужа ничего не известно, то о первом муже информация есть.

Анастасия была замужем за Антоном Зенковичем, оператором. Вместе они прожили три года, расстались тихо и мирно. Анастасия признается, что они поддерживают приятельские отношения.


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