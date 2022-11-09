Злаки внимания

Почему Турция вернула Россию в зерновую сделку: цена вопроса. Объясняет экономист.

Украина — мировой экспортер № 4 пшеницы и кукурузы, крупнейший экспортер подсолнечного масла. 10–15% мировой торговли пшеницей и кукурузой обеспечивается Украиной. РФ — мировой экспортер пшеницы № 1, она обеспечивает 20% мировой торговли пшеницей. Поэтому «выпадение» таких объемов действительно сильно влияет на ситуацию в мире.

Но для украинской экономики сельское хозяйство (и зерновой экспорт) намного более значимы, чем для экономики РФ. Агросектор создает примерно 10% ВВП Украины и только 4% — ВВП РФ.

После 24 февраля экспорт зерна через морские порты Украины был прекращен (через черноморские терминалы шло 90% украинского экспорта). Позднее он был возобновлен «по суше», но в значительно меньших объемах. При этом российские поставки после небольшого перерыва в конце февраля продолжились.

Эта ситуация сразу же сказалась на мировых ценах на зерно (и на ценах на продовольствие в целом). В наибольшей степени пострадали страны Африки, Ближнего и Среднего Востока, которые сильно зависят от экспорта из Украины и России:

по данным Специального докладчика ООН по вопросу о праве на питание Майкла Фахри, поставки украинского и российского зерна обеспечивали не менее половины потребностей в пшенице для 26 стран.

Два договора

Обсуждения возобновления поставок продовольствия из украинских портов, как формальные и неформальные, начались еще в марте по инициативе лидеров Турции, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и других стран Ближнего Востока и Северной Африки. Они настаивали, что перебои с поставками зерна могут спровоцировать неприемлемый рост цен и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Результатом длительных и сложных переговоров стала «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов», также называемая «Черноморской зерновой инициативой», или «Зерновой сделкой», — соглашение между Российской Федерацией, Украиной, Турцией и Организацией Объединённых Наций об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из Украины.

Два соглашения, формирующие единую зерновую сделку — между Украиной, ООН и Турцией и между Россией, ООН и Турцией, — были подписаны 22 июля 2022 года.

Первое — это «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», которую подписали Турция, РФ и Украина при посредничестве ООН. Инициатива регламентирует безопасный вывоз зерна, продовольствия и удобрений из украинских портов Южный, Одесса и Черноморск.

Россия принимала на себя обязательство не атаковать эти порты, а также украинские корабли, сопровождающие транспорт по фарватеру через заминированные внутренние воды страны.

Для контроля исполнения соглашений 27 июля в Стамбуле под эгидой ООН начал работу Совместный координационный центр (СКЦ), в который вошли по 5 представителей от сторон-участников зерновой сделки. Перед прибытием в украинские порты торговые суда проходят инспекцию, в которой принимают участие турецкие, украинские и российские официальные лица, чтобы убедиться в отсутствии на борту военных грузов.

Второй документ — «Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции», который подписывали РФ и ООН. В отличие от первого он не публиковался, а его содержание, со слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, касается

«устранения препятствий США и ЕС в части финансов, логистики и страхования» в отношении российской сельхозпродукции и удобрений. Другими словами, речь шла о выводе из-под санкций российского агросектора.

Это давало возможность РФ не только экспортировать, но и импортировать сельхозтовары: семена (по некоторым культурам РФ зависит от импорта на 90%), средства защиты растений, племенной фонд для животноводства и ветеринарные препараты.

Зерновая сделка стала первым соглашением между Россией и Украиной после 24 февраля и была позитивно воспринята глобальными рынками: так, после новостей о сделки цены на пшеницу вернулись к прежнему уровню.

1 августа 2022 из порта Одессы вышло первое судно в рамках зерновой сделки: сухогруз «Разони» под флагом Сьерра-Леоне с грузом кукурузы для покупателей в Ливане. С 1 августа по 22 октября в рамках зерновой сделки из портов Украины вышло 360 судов с 8,1 млн метрических тонн зерна и другой агропродукции. Почти 43% от общего объема грузов составила кукуруза, за которой следовали пшеница и подсолнечное масло.

Туда и обратно

Однако еще в сентябре руководители РФ заговорили о возможном выходе страны из «зерновой сделки». Причина называлась такая: РФ пошла на сделку для того, чтобы бедные страны Африки и Ближнего Востока могли получить украинское зерно, которое вместо этого якобы было направлено в Евросоюз.

На самом деле в опубликованных документах, регламентирующих зерновую сделку не было упоминаний о направлениях экспорта, при этом почти половина украинского зерна была направлена в Турцию и азиатские страны, треть — в Европу, остальное — в Северную Африку.

Причина, скорее всего, была в другом: российские зерновые олигархи, имеющие весьма солидное влияние на принятие важнейших политических решений, не смогли воспользоваться отменой санкций на продовольствие из РФ так, как рассчитывали. Да, санкций на экспорт российской пшеницы нет, но западные банки и страховщики осторожничают в отношении российских компаний, судовладельцы опасаются отправлять свои суда в Черное море, а ряд юрисдикций закрыли свои порты для российских судов.

Кроме того, слишком крепкий рубль подорвал конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке: да, зерно подорожало, но не настолько, чтобы компенсировать издержки «крепкого рубля».

29 октября 2022 года РФ объявила о приостановке участия в зерновой сделке, поскольку военные корабли, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, стали целью атаки беспилотников в Севастопольской бухте.

Но Украина, Турция и ООН согласовали маршрут, по которому 31 октября 16 сухогрузов направились в сторону турецких проливов, всего лишь уведомив Россию об этом решении. Министр обороны Турции Хулуси Акар публично сообщил, что сухогрузы под флагом Турции продолжат перевозить зерно независимо от участия РФ в соглашении.

И уже 2 ноября РФ резко изменила позицию на противоположную, возобновив участие в зерновой сделке под предлогом получения гарантий безопасности от Украины.

Что это было? Скорее всего, решающую роль в возвращении РФ в «зерновую сделку» сыграла позиция Турции, сотрудничество с которой становится для российской стороны все важнее. За первые три квартала 2022 года товарооборот Турции и РФ достиг $47 млрд, удвоившись по сравнению с прошлым годом. При этом именно через Турцию идет основной поток технологических товаров, в которых нуждается российская промышленность, а российские власти обещают создать в Турции «газовый хаб», поскольку трубопровод в Турцию остался единственным газовым маршрутом из РФ в Европу, который полностью контролируется российской стороной.

Парадокс: хозяева РФ много раз на протяжении многих столетий воевали с владыками Турции фактически за контроль над экспортом зерна из северных портов Черного моря. Но сейчас инструменты контроля над зерновой торговлей в этом регионе снова в руках турецкой стороны.

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